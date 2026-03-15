مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية نظيفة على السيتي في ملعب البرنابيو.

ويتطلع مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق "ريمونتادا" تبدو صعبة المنال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 17 مارس/آذار على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

قنوات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

beIN SPORTS 2

ويعول مدرب السيتي بيب غوارديولا على كتيبة المدججة بالنجوم في العودة في النتيجة في ملعب الاتحاد.

وحذر غوارديولا من عدم وجود فرصة ثانية للفريق بعد "الهزيمة المذلة" في مباراة الذهاب.

ويواجه السيتي ضغوطاً هائلة للحفاظ على حظوظه في الموسم في جميع المسابقات.

ويلتقي الفائز في هذه المباراة إما أتالانتا أو بايرن ميونخ في ربع نهائي المسابقة.

عودة مبابي

غاب كيليان مبابي عن مباراة الذهاب، ويواصل حاليا تعافيه السريع من التواء ركبته اليسرى، حيث يسعى للمشاركة في مباراة الإياب.

ونشر المهاجم الفرنسي مقطع فيديو، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة تدريبه الجمعة في مجمع فالديبياس التدريبي، مُظهرًا تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، حيث أكمل التدريبات الميدانية، وسدد الكرة بقوة نحو المرمى.