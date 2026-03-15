كأس ملك السعودية: الهلال يتحدى الأهلي.. والاتحاد يخشى مفاجآت الخلود

تترقب الجماهير السعودية ليلة منتظرة ستحدد هوية طرفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025/2026، حيث تقام يوم الأربعاء المقبل مواجهتا الدور قبل النهائي.

وتجمع مباراة الدور قبل النهائي الأولى من "أغلى الكؤوس" فريقي الأهلي والهلال، بينما سيكون الاتحاد، حامل اللقب، طرفا في مباراة قبل النهائي الثانية حين يحل ضيفا على الخلود الساعي لمواصلة كتابة التاريخ في البطولة الأغلى.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة الهلال من أجل التأهل إلى النهائي لأول مرة منذ 9 سنوات عندما تأهل إلى نهائي نسخة 2016-2017، علما بأن الأهلي توج لآخر مرة بلقب كأس الملك على حساب النصر في نسخة 2015-2016.

في المقابل، فإن الهلال يتطلع للعودة إلى نهائي كأس الملك للمرة الرابعة خلال 5 سنوات حيث كان قد تأهل إلى نهائي نسخ 2022 و2023 و2024.

وينشد الاتحاد مواصلة حملة الدفاع عن لقبه والتأهل إلى النهائي في مهمة إنقاذ موسمه الذي تتبقى له فيه بطولتان هما كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحلم الخلود بكتابة التاريخ والتأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس.

وإذا فاز الأهلي والاتحاد فإن جماهير الكرة السعودية ستكون على موعد مع ديربي الغربية -أقدم ديربي في السعودية- لأول مرة منذ 15 عاما وتحديدا عندما التقيا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال وفاز الأهلي باللقب بركلات الترجيح.

وكانت المرة الأولى التي جمع نهائي كأس الملك بين الأهلي والاتحاد في نسخة 1979 حيث فاز الأهلي برباعية نظيفة.