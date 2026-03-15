كأس العالم 2026: إيران تطلب نقل مباريات مجموعتها إلى المكسيك

اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب الحرب الجارية حاليًا في الشرق الأوسط.

وقال أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) إنهم قد يدرسون المقترح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دونيامالي: "آمل أن تهيأ الظروف حتى يتمكن أبناؤنا من المشاركة في كأس العالم في نهاية المطاف".

وأضاف: "من المهم الاستخدام الدقيق لجميع الجوانب الرياضية لضمان استمرار إمكانية المشاركة.. وتم التواصل مع فيفا للتعليق".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مرحلة المجموعات، حيث تقام المباريات الثلاث في الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

وكان دونيامالي استبعد مشاركة إيران في كأس العالم يوم الأربعاء الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم التالي إنه ليس من "المناسب" أن تلعب إيران لأسباب أمنية. ورفضت إيران هذا الادعاء، مؤكدة أن القرارات تتخذ حصرًا من قبل الفيفا.