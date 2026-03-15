شاهد.. مانشستر يونايتد يضرب أستون فيلا بثلاثية وينفرد بالمركز الثالث

شهدت المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) أحداثا مفصلية في صراع المربع الذهبي، حيث نجح مانشستر يونايتد في الانفراد بالمركز الثالث عقب فوزه الثمين على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1 في قمة مباريات الأحد، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، تاركا أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

اتسمت موقعة "أولد ترافورد" بالإثارة في شوطها الثاني، حيث افتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل ليونايتد، قبل أن يعادل روس باركلي الكفة للضيوف. غير أن انتفاضة أصحاب الأرض حسمت اللقاء بهدفي ماثيوس كونيا وبنيامين سيسكو، ليعزز "الشياطين الحمر" حظوظهم في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إلغاء هدف وضربة جزاء ضائعة وحالة طرد

وعلى صعيد آخر، خيم التعادل السلبي على مواجهتين أخريين؛ حيث صمد ليدز يونايتد بعشرة لاعبين أمام مضيفه كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك".

وشهد اللقاء نقطة تحول درامية بإضاعة دومينيك كالفيرت ليوين ركلة جزاء وطرد زميله غابرييل غودموندسون قبل نهاية الشوط الأول، في حين ألغت تقنية الفيديو (VAR) هدفا لبالاس سجله جيفيرسون ليرما بداعي التسلل، ليرفع بالاس رصيده إلى 39 نقطة وليدز إلى 32 نقطة.

وفي مباراة مماثلة، انتهى لقاء نوتينغهام فورست وضيفه فولهام بالتعادل السلبي على ملعب "سيتي غراوند".

ورغم ضغط نوتينغهام الذي شهد إلغاء هدف بداعي التسلل وتسديدة ارتطمت بالعارضة من أولا أينا، إلا أن دفاع فولهام ظل صامدا، ليحصد كل فريق نقطة رفعت رصيد فولهام إلى 41 نقطة ونوتينغهام إلى 29 نقطة في صراعه للابتعاد عن مناطق الهبوط.