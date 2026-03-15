شاهد.. تصرف غريب من لاعبي تشيلسي مع الحكم قبل مباراة نيوكاسل

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Newcastle United - Stamford Bridge, London, Britain - March 14, 2026 Chelsea players huddle around referee Paul Tierney before the match REUTERS/David Klein
لاعبو تشيلسي شكلوا دائرة مغلقة حول الحكم بول تيرني (رويترز)
Published On 15/3/2026
آخر تحديث: 01:14 (توقيت مكة)

شهد ملعب "ستامفورد بريدج" -السبت- واقعة غير مألوفة قبيل صافرة البداية لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد التي انتهت بفوز الأخير 1-0. فبينما كان التوتر سيد الموقف، كسر لاعبو "البلوز" البروتوكول المعتاد بتجمع حماسي لم يكن الحكم بول تيرني بعيدا عنه، بل كان في قلبه تماما.

لم يكتف لاعبو تشيلسي بتشكيل دائرة مغلقة لتعزيز الروح المعنوية بعد سقطتهم المدوية أمام باريس سان جيرمان بخماسية في دوري الأبطال، بل امتد المشهد ليشمل حكم المباراة.

وفي لقطة رصدتها عدسات المصورين بذهول، شوهد النجم كول بالمر وهو يعانق الحكم بول تيرني وسط التجمع، في خطوة وصفتها الصحافة الإنجليزية بـ "المثيرة للدهشة".

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2026

 

من جانبه، سارع المدرب ليام روسينيور للإشادة بهذه الخطوة، مؤكدا أن المبادرة جاءت من اللاعبين أنفسهم، وقال: "أنا معجب جدا بهذه الفكرة؛ إنها تعكس الوحدة والتضامن. قبل التكتيك والأنظمة، أنت بحاجة لمجموعة مستعدة للقتال من أجل بعضها البعض، وهذا ما رأيناه اليوم".

ويبدو أن الروح الجماعية التي تغنى بها المدرب روسينيور لم تكن كافية؛ لأن تشيلسي لم يجد مخرجا من نفق النتائج المظلم، ليسقط مجددا أمام نيوكاسل 0-1 ويترك جماهيره في حيرة من أمرها، وتحول مشهد قبل اللقاء إلى مجرد "لقطات للذكرى" في ليلة حزينة أخرى بملعب ستامفورد بريدج.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

