شاهد.. تصرف غريب من لاعبي تشيلسي مع الحكم قبل مباراة نيوكاسل

شهد ملعب "ستامفورد بريدج" -السبت- واقعة غير مألوفة قبيل صافرة البداية لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد التي انتهت بفوز الأخير 1-0. فبينما كان التوتر سيد الموقف، كسر لاعبو "البلوز" البروتوكول المعتاد بتجمع حماسي لم يكن الحكم بول تيرني بعيدا عنه، بل كان في قلبه تماما.

لم يكتف لاعبو تشيلسي بتشكيل دائرة مغلقة لتعزيز الروح المعنوية بعد سقطتهم المدوية أمام باريس سان جيرمان بخماسية في دوري الأبطال، بل امتد المشهد ليشمل حكم المباراة.

وفي لقطة رصدتها عدسات المصورين بذهول، شوهد النجم كول بالمر وهو يعانق الحكم بول تيرني وسط التجمع، في خطوة وصفتها الصحافة الإنجليزية بـ "المثيرة للدهشة".

🎥 ومن مواجهة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد 🤔 ماذا يفعل الحكم في وسط تجمع لاعبي تشيلسي؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/IglBgwJBR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2026

من جانبه، سارع المدرب ليام روسينيور للإشادة بهذه الخطوة، مؤكدا أن المبادرة جاءت من اللاعبين أنفسهم، وقال: "أنا معجب جدا بهذه الفكرة؛ إنها تعكس الوحدة والتضامن. قبل التكتيك والأنظمة، أنت بحاجة لمجموعة مستعدة للقتال من أجل بعضها البعض، وهذا ما رأيناه اليوم".

ويبدو أن الروح الجماعية التي تغنى بها المدرب روسينيور لم تكن كافية؛ لأن تشيلسي لم يجد مخرجا من نفق النتائج المظلم، ليسقط مجددا أمام نيوكاسل 0-1 ويترك جماهيره في حيرة من أمرها، وتحول مشهد قبل اللقاء إلى مجرد "لقطات للذكرى" في ليلة حزينة أخرى بملعب ستامفورد بريدج.