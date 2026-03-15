رئيس الاتحاد العراقي ينهي جدل موعد الملحق المونديالي

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال -أمس السبت- أن مباراة منتخب بلاده في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، أمام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام قائمة في موعدها نهاية مارس/آذار الحالي.

وقال درجال في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد العراقي للعبة إن "الاتحاد العراقي متواصل منذ فترة مع الاتحادين الدولي والآسيوي لمتابعة مباراة العراق في الملحق العالمي والتي ستقام في مدينة مونتيري المكسيكية في 31 مارس/آذار الحالي وقد تم تثبيت موعد المباراة في مونتيري".

ويخوض العراق الذي شارك مرة واحدة في تاريخه في كأس العالم عام 1986 في المكسيك، مباراة فاصلة مع الفائز بين بوليفيا وسورينام في مونتيري، لحجز بطاقة مؤهلة إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وأضاف درجال: "الأحداث والظروف والتحديات جعلتنا في التاسع من مارس/آذار نشرح للاتحاد الدولي وأبلغناهم بالتحديات التي تواجهنا".

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير/شباط، بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية على إيران.

وأوضح: "جاني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم)، في اليوم التالي، وجّه بتسهيل كل الإجراءات وبقينا على تواصل مع السيد ماثيوس والكادر المتخصص والاتحاد الآسيوي لتذليل الصعوبات، وسنغادر في نهاية الأسبوع إلى مونتيري".

وأردف: "السفارات المكسيكية في الدول المعنية سهّلت علينا إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، ولذلك فإن جميع اللاعبين المحليين (أندية دوري نجوم العراق) سيغادرون من بغداد، إلى جانب اللاعب المحترف علي جاسم الذي سيرافقنا، وكذلك اللاعبين في الإمارات، وسيصل الملاك التدريبي ويلتحق اللاعبان زيد تحسين وريبين سولاقا من ناديهما في آسيا بعد أن تم تفريغهما رسميًا".

وتابع: "اللاعبون المحترفون في أوروبا سينضمون لوفد المنتخب في مونتيري بعد إنهاء مبارياتهم مع فرقهم في دورياتهم".

وواصل: "كنا قد وضعنا ثلاث خطط للتحضير لمباراة الملحق العالمي، لم تُنَفذ الأولى بسبب الأحداث التي جرت والظروف، وهي معسكر هيوستن، ونحن الآن في الخطة الثانية وتُنَفذ بشكل دقيق والاتحادين الدولي والآسيوي يتابعان معنا الموضوع".

وسيحدد الملحق آخر منتخبين متأهلين إلى المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

واستطرد: "المطلوب الآن أن نركز على مباراة المنتخب المقبلة ورسالتي لم يتبق لنا سوى 17 يومًا للاستعداد للمباراة بشكل كامل، وعلينا توفير كل الظروف وأن يبتعد اللاعبون عن الأجواء والأهم هو كيفية الحصول على بطاقة العبور للمونديال المقبل وتحقيق الأمل".