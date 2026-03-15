صراع إسباني مغربي على "جوهرة" ريال مدريد

دخل الاتحادان الإسباني والمغربي لكرة القدم في سباق محموم للظفر بخدمات الموهبة الصاعدة تياغو بيتارش (18 عاما)، لاعب وسط ريال مدريد، الذي فرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي تحت قيادة المدرب أربيلوا.

تطور متسارع واهتمام مغربي

حقق بيتارش قفزة نوعية بحجزه مكانا ثابتا في الفريق الأول للنادي الملكي حتى نهاية الموسم، مما جذب أنظار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويستند الاهتمام المغربي إلى الأصول الوطنية لجدة اللاعب، وهو ما يمنحه الحق في تمثيل "أسود الأطلس" بموجب المادة 6 من لوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

مشروع مونديال 2030

كشفت تقارير صحفية، من بينها صحيفة "ماركا" (Marca)، أن الجانب المغربي عرض على اللاعب الشاب مشروعا طويل الأمد يتمحور حول كأس العالم 2030، التي سيشارك المغرب في تنظيمها.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية مغربية لاستقطاب المواهب المزدوجة الجنسية، على غرار حالات إبراهيم دياز وأيوب بوعادي لاعب ليل الفرنسي.

الموقف القانوني واللاعب

على الرغم من تمثيل بيتارش للمنتخب الإسباني في كأس العالم تحت 20 عاما الأخيرة في تشيلي، إلا أن اللوائح تتيح له تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك في مباراة رسمية مع المنتخب الأول.

وفي تصريحات صحفية عقب مباراة سيتي الأخيرة، أكد اللاعب أنه لم يحسم قراره بعد، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه زميله إبراهيم دياز في نقل صورة إيجابية عن الأجواء داخل المعسكر المغربي.

ترقب لقرار "20 مارس/آذار"

تتجه الأنظار نحو يوم 20 مارس/آذار الجاري، موعد إعلان قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما لمواجهتي قبرص وكوسوفو، حيث من المتوقع استدعاء بيتارش لتعويض غياب المصاب رودري ميندوزا.

ويمثل هذا الاستدعاء خطوة إسبانية جديدة لتأمين موهبة اللاعب، في حين يبقى الباب المغربي مفتوحا قانونيا بانتظار القرار النهائي لـ "لؤلؤة" مدريد الشابة.