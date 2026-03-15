رياضة|الدوري الإسباني

صراع إسباني مغربي على "جوهرة" ريال مدريد

MADRID, SPAIN - MARCH 11: Thiago Pitarch of Real Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
بيتارش برز مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي (غيتي)
Published On 15/3/2026

حفظ

دخل الاتحادان الإسباني والمغربي لكرة القدم في سباق محموم للظفر بخدمات الموهبة الصاعدة تياغو بيتارش (18 عاما)، لاعب وسط ريال مدريد، الذي فرض نفسه كأحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي تحت قيادة المدرب أربيلوا.

تطور متسارع واهتمام مغربي

حقق بيتارش قفزة نوعية بحجزه مكانا ثابتا في الفريق الأول للنادي الملكي حتى نهاية الموسم، مما جذب أنظار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويستند الاهتمام المغربي إلى الأصول الوطنية لجدة اللاعب، وهو ما يمنحه الحق في تمثيل "أسود الأطلس" بموجب المادة 6 من لوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

مشروع مونديال 2030

كشفت تقارير صحفية، من بينها صحيفة "ماركا" (Marca)، أن الجانب المغربي عرض على اللاعب الشاب مشروعا طويل الأمد يتمحور حول كأس العالم 2030، التي سيشارك المغرب في تنظيمها.

epa12790624 Real Madrid's Thiago Pitarch (L) in action against Getafe's Martin Satriano (R) during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and Getafe CF, in Madrid, Spain, 02 March 2026. EPA/Kiko Huesca
بيتارش (يسار) أكد أنه لم يحسم قراره النهائي بعد بشأن المنتخب الذي سيمثله (رويترز)

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية مغربية لاستقطاب المواهب المزدوجة الجنسية، على غرار حالات إبراهيم دياز وأيوب بوعادي لاعب ليل الفرنسي.

الموقف القانوني واللاعب

على الرغم من تمثيل بيتارش للمنتخب الإسباني في كأس العالم تحت 20 عاما الأخيرة في تشيلي، إلا أن اللوائح تتيح له تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك في مباراة رسمية مع المنتخب الأول.

وفي تصريحات صحفية عقب مباراة سيتي الأخيرة، أكد اللاعب أنه لم يحسم قراره بعد، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه زميله إبراهيم دياز في نقل صورة إيجابية عن الأجواء داخل المعسكر المغربي.

ترقب لقرار "20 مارس/آذار"

تتجه الأنظار نحو يوم 20 مارس/آذار الجاري، موعد إعلان قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما لمواجهتي قبرص وكوسوفو، حيث من المتوقع استدعاء بيتارش لتعويض غياب المصاب رودري ميندوزا.

ويمثل هذا الاستدعاء خطوة إسبانية جديدة لتأمين موهبة اللاعب، في حين يبقى الباب المغربي مفتوحا قانونيا بانتظار القرار النهائي لـ "لؤلؤة" مدريد الشابة.

إعلان
المصدر: ماركا + وكالات

إعلان