إلغاء مباراة كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء مباراة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، المعروفة باسم "فيناليسيما"، بين إسبانيا والأرجنتين التي كان من المقرر إقامتها في دولة قطر في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة لأن الظروف والتوقيت حالا دون تمكن الفريقين من التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر، وهي دولة أثبتت مرارا وتكرارا قدرتها على تنظيم فعاليات دولية عالمية المستوى في مرافق حديثة ومتطورة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه العميق للجنة المنظمة والسلطات المختصة في قطر على العمل الذي تم بذله في محاولة استضافة المباراة، وعلى يقينه بأن السلام سيعود إلى المنطقة قريبا، بحسب البيان.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 27 مارس/آذار 2026، على ملعب لوسيل الذي شهد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم عام 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وفاز فيها منتخب "التانغو".

وأعيد إحياء المنافسة بين بطلي القارتين في عام 2021 عندما عارض يويفا واتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.

وفازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 3-0 على إيطاليا في المباراة التي أقيمت عام 2022 على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.