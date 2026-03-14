يويفا يفتح تحقيقا مع فنربخشة بشأن عقود مورينيو و3 لاعبين

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من نادي فنربخشة تقديم معلومات ووثائق ودفاع خطي بشأن عدد من العقود داخل الفريق، من بينها عقد المدرب السابق جوزيه مورينيو، إضافة إلى اللاعبين كريم أكتوركوغلو وميلان شكرينيار ودييغو كارلوس، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن لجنة اللعب المالي النظيف التابعة لـ "يويفا" كانت قد أجرت تدقيقا مفصلا في السجلات المالية للنادي يومي 22 و23 يناير/كانون الثاني الماضي

وبعد انتهاء المراجعة، أُعد تقرير جرى تسليمه لإدارة النادي، تضمن ملاحظات على بعض العقود، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى طلب توضيحات رسمية من فنربخشة. وبحسب ما نقلته صحيفة "تركيا" (Turkiye)، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب بشكل خاص شرحا مفصلا بشأن عقود أكتوركوغلو ومورينيو، إلى جانب عقدي المدافعين شكرينيار وكارلوس.

لاعب غلطة سراي السابق كريم أكتوركوغلو بعد انضمامه إلى فنربخشة رسميًا: "لقد انضممت إلى أشرف نادي في الدوري التركي."

ويُعد ملف أكتوركوغلو الأكثر لفتا للانتباه في التقرير، إذ تشير المعلومات إلى أن بنية عقد اللاعب أثارت تساؤلات لدى لجنة التدقيق. ومن المنتظر أن يكون تقييم "يويفا" في هذا الملف ذا أهمية كبيرة، إذ إن ثبوت أي مخالفة محتملة قد لا يقتصر على عقوبات مالية فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى إجراءات أشد وفقا للوائح.

كما أفادت التقارير بأن إدارة فنربخشة تعيش حالة من التوتر في الأيام الأخيرة، خاصة بسبب التطورات المرتبطة بملف أكتوركوغلو.

وتولى مورينيو تدريب فنربخشة في يونيو/حزيران عام 2024، قبل أن تتم إقالته في 2025 بسبب فشل الفريق التركي في التأهل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته أمام بنفيكا البرتغالي في الدور المؤهل لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

إعلان

وفنربخشة هو خامس ناد يقيل "السبشيل وان" في السنوات الأخيرة، بعد كل من تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما.

وكان فنربخشة تلقى أول هزيمة في الدوري التركي هذا الموسم بعد سقوطه -السبت- أمام فاتح قره جمرك 0-2، ليتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا بفارق 4 نقاط خلف غلطة سراي المتصدر.