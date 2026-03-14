أزمة "السفير العالمي".. هل تورط هازرد في ترويج محظور داخل بلجيكا؟

فتحت لجنة الألعاب والرهانات البلجيكية تحقيقا مع النجم البلجيكي السابق إيدن هازارد (35 عاما) يتعلق بترويج حظور للمراهنات.

وجاء فتح التحقيق وفق ما أكدته صحيفة "هيت لاتست نيوز" بعد أن أصبح لاعب منتخب بلجيكا لكرة القدم السابق سفيرا عالميا لشركة المراهنات الدولية "ستيك"، وهي شركة تُعد غير قانونية في بلجيكا.

وتحقق لجنة الألعاب حاليا فيما إذا كان هازارد يقوم فعلا بالترويج للشركة ويستهدف الجمهور البلجيكي، علما أن منصة المراهنات لا تمتلك ترخيصا للعمل داخل البلاد، وبالتالي فإن أي دعاية لها قد تُعد مخالفة للقانون.

وإذا ثبت أن هازرد يوجه إعلاناته إلى البلجيكيين، فقد يواجه إجراءات قانونية، تصل حد الملاحقة القضائية إذا ثبتت المخالفة بحسب ما أفادت به لجنة الألعاب والرهانات البلجيكية.

ويأتي فتح التحقيق بعد أيام فقط من إعلان هازارد والشركة تعاونهما الجديد. وقال اللاعب بحماس في منشور على حسابه في إنستغرام: "لا أستطيع الانتظار للتواصل مع الجماهير بطرق جديدة وذات معنى، ومشاركة الرؤى والإثارة ومتعة كرة القدم الخالصة مع شركة ستيك".