بالفيديو.. الجزائري أمين غويري ينقذ مارسيليا من فخ أوكسير

قاد الدولي الجزائري أمين غويري فريق أولمبيك مارسيليا للفوز على ضيفه أوكسير بهدف دون رد، الجمعة، على ملعب "فيلودروم" في افتتاح منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 79 عندما تمكن الجزائري أمين غويري، الذي دخل كبديل في المباراة، من إحراز هدف المباراة الوحيد، بعد متابعة لكرة ارتدت من الإيفواري سينالي ديوماندي ليسدد كرة مباشرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

الفوز هو الثالث على التوالي لفريق الجنوب الفرنسي ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد أوكسير عند 19 نقطة في المركز 16.