رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

برشلونة يستعيد "غافي" قبل موقعة إشبيلية

epa12798948 FC Barcelona's Gavi (R) attends the team's training session at Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona, Spain, 06 March 2026. FC Barcelona prepares for upcoming LaLiga match against Athletic Bilbao. EPA/ENRIC FONTCUBERTA
غافي جاهز للمشاركة للمرة الأولى مع برشلونة بعد غياب خمسة أشهر (الأوروبية)
Published On 14/3/2026

حفظ

أعلن برشلونة -السبت- أن لاعب وسطه غافي أصبح لائقاً ومتاحاً للعودة في المباراة المرتقبة أمام إشبيلية غداً الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن اللاعب جاهز للمشاركة للمرة الأولى بعد غياب خمسة أشهر بسبب جراحة في الركبة اليمنى.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلق النادي على أهمية دور غافي بالفريق قائلاً: "يبدو أن بعض اللاعبين يمثلون أكثر من مجرد موهبة على أرض الملعب. غافي أحد هؤلاء اللاعبين بالنسبة لجماهير برشلونة. هو يحمل طاقة وشخصية وشعوراً صادقاً بما يمثله النادي".

وكان الدولي الإسباني غافي، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لجراحة في الركبة لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي، تعرض لها خلال التدريب في أغسطس/آب الماضي بعد مشاركته في أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم.

المصدر: رويترز

إعلان