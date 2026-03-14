برشلونة يستعيد "غافي" قبل موقعة إشبيلية

أعلن برشلونة -السبت- أن لاعب وسطه غافي أصبح لائقاً ومتاحاً للعودة في المباراة المرتقبة أمام إشبيلية غداً الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن اللاعب جاهز للمشاركة للمرة الأولى بعد غياب خمسة أشهر بسبب جراحة في الركبة اليمنى.

وعلق النادي على أهمية دور غافي بالفريق قائلاً: "يبدو أن بعض اللاعبين يمثلون أكثر من مجرد موهبة على أرض الملعب. غافي أحد هؤلاء اللاعبين بالنسبة لجماهير برشلونة. هو يحمل طاقة وشخصية وشعوراً صادقاً بما يمثله النادي".

وكان الدولي الإسباني غافي، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لجراحة في الركبة لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي، تعرض لها خلال التدريب في أغسطس/آب الماضي بعد مشاركته في أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم.