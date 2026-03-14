المغربي أوناحي يتألق في فوز جيرونا على أتلتيك بلباو

سجل الدولي المغربي عز الدين أوناحي هدفا ليساهم في فوز فريق جيرونا على ضيفه أتليتك بلباو بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "مونتيليفي" في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك أوناحي، لأول مرة، في التشكيل الأساسي مع الفريق الكتالوني منذ تعافيه مؤخرا من الإصابة التي تعرض لها خلال كأس الأمم الإفريقية 2025، وتحديدا قبل لقاء تنزانيا في دور 16 في يناير/كانون الثاني الماضي.

واقتصرت مشاركة لاعب الوسط الدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاما، على دقائق معدودة كبديل في الجولتين الماضيتين أمام سيلتا فيغو وليفانتي، رغم حاجة الفريق لجهوده، خشية تعرضه لانتكاسة.

وجاء فوز جيرونا بعد تعادلين وخسارة في آخر 3 جولات بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، متقدما إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف أتليتك بلباو، صاحب المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله المدافع هوغو رينكون بتسديدة بالقدم اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من الأوكراني فيكتور تسيغانكوف.

وفي الشوط الثاني، عزز أوناحي تقدم جيرونا بالهدف الثاني في الدقيقة 77، بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري.

واختتم إتشيفيري ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بعدما تلقى تمريرة من تسيغانكوف داخل منطقة الجزاء ليسدد في المرمى من مسافة قريبة.