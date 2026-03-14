بـ9 لاعبين و4 أهداف ملغاة.. تعادل مجنون بين بايرن وليفركوزن بالدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ بتسعة لاعبين مع مضيفه باير ليفركوزن 1-1 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، في الوقت الذي حافظ فيه بوروسيا دورتموند على بصيص الأمل في المنافسة على لقب البوندسليغا بفوز مستحق على ضيفه أوغسبورغ 2-0.

وفي باقي المباريات تعادل هوفنهايم مع فولفسبورغ 1-1وفاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه هايدنهايم 1-0.

وحصد بايرن ميونخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الوصيف، مقابل 45 نقطة لليفركوزن في المركز السادس.

وأنهى ليفركوزن شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله أليكس جارسيا في الدقيقة السادسة ثم تعرض النادي البافاري لصدمة قوية تمثلت في طرد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 42.

ورغم النقص العددي تمكن بايرن من إدراك التعادل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 69 لكن المهاجم الكولومبي تعرض للطرد في الدقيقة 84 لحصوله على إنذارين.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفين لبايرن، بواقع هدف في كل شوط لجوناثان تاه ثم هاري كين.

كما جرى إلغاء هدفين لليفركوزن في الوقت بدل الضائع، سجلهما يوناس هوفمان والجزائري إبراهيم مازا.

انطلقت المواجهة الكبرى في ملعب باي أرينا بصاعقة مبكرة من أصحاب الأرض، حيث لم تمض سوى ست دقائق حتى نجح أليكس غارسيا في افتتاح التسجيل لباير ليفركوزن بتسديدة قوية استقرت في شباك سفين أولرايش، مستفيدا من ضغط زميله مونتريل كولبريث الذي استخلص الكرة ببراعة.

حاول بايرن ميونخ العودة سريعا وسيطر على الاستحواذ بشكل كبير، وسجل المدافع السابق لليفركوزن جوناثان تاه هدف التعادل للفريق الضيف لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد.

وقبيل نهاية الشوط الأول، تعقدت مهمة الفريق البافاري تماما بعدما تلقى نيكولاس جاكسون بطاقة حمراء في الدقيقة 42 إثر تدخل متهور على مارتن تيرير، ليخرج ليفركوزن إلى الاستراحة متقدما بهدف ومعززا بأفضلية عددية.

في الشوط الثاني، دخل بايرن ميونخ بروح قتالية عالية رغم النقص العددي، وألغى الحكم هدفا ثانيا للضيوف سجله هاري كين في الدقيقة 62 بسبب لمسة يد أخرى اكتشفتها تقنية الفيديو.

استمر الإصرار البافاري حتى نجح لويس دياز في خطف هدف التعادل في الدقيقة 69 بعد تمريرة متقنة من ميكايل أوليسيه الذي استغل هفوة فادحة من روبرت أندريش في التمرير.

عقب الهدف، اشتعلت المباراة وأهدر أوليسي فرصة محققة للتسجيل تصدى لها يانيس بلاسفيش ببراعة.

ومع وصول اللقاء إلى الدقيقة 77، أجرى مدرب ليفركوزن تبديلات شملت خروج أليكس غارسيا وإيزيكييل بالاسيوس لتنشيط الفريق ومحاولة استعادة التقدم، وسط أجواء مشحونة وتنافس بدني كبير بين الفريقين.

مع دخول المباراة مراحلها الحاسمة، بدأ باير ليفركوزن في الضغط بقوة مستغلا النقص العددي في صفوف بايرن ميونخ بحثا عن هدف الفوز، وذلك بعد أن قضى أصحاب الأرض معظم فترات الشوط الثاني في حالة دفاعية أمام المحاولات البافارية المكثفة.

تعقدت الأمور بشكل درامي وصادم لبايرن ميونخ في الدقيقة 84، حيث تلقى الفريق ضربة قاصمة بطرد لاعب ثان من صفوفه وهو لويس دياز. فبعد أن كان يحمل بطاقة صفراء سابقة، اعتبر الحكم أن دياز تظاهر بالسقوط بعد تجاوزه للحارس يانيس بلاسفيش، ليشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ويترك العملاق البافاري بتسعة لاعبين فقط فوق أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من القمة.

ظن البديل يوناس هوفمان أنه خطف هدف الفوز القاتل لليفركوزن بعد استلامه تمريرة ذكية من إيزيكييل بالاسيوس ولعبها ببراعة فوق الحارس سفين أولرايش. إلا أن الفرحة لم تدم طويلا، حيث تدخلت تقنية الفيديو للمرة الثالثة في اللقاء لتلغي الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بداعي وجود تسلل على هوفمان في بداية الهجمة، وسط اعتراضات شديدة نال على إثرها إدموند تابسوبا بطاقة صفراء.

استمر الجنون في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حين سكنت الكرة شباك بايرن ميونخ مرة أخرى بعد ارتداد تسديدة إبراهيم مازا، لكن الحكم أطلق صافرته سريعا لإلغاء الهدف نظرا لنجاح الحارس سفين أولرايش في السيطرة على الكرة بيديه قبل دخولها المرمى.

دورتموند يحقق فوزا مستحقا على أوغسبورغ

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك حقق بوروسيا دورتموند فوزا مستحقا على ضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين، في مباراة فرض فيها "أسود الفيستفاليا" سيطرة مطلقة منذ البداية.

افتتح كريم أديمي التسجيل في الدقيقة 13 بعد متابعة ناجحة لكرة عرضية من ماكسيميليان بيير، ليعكس التفوق المبكر لأصحاب الأرض الذين كادوا أن يضاعفوا النتيجة في عدة مناسبات خلال الشوط الأول، حيث تصدى القائم والعارضة لتسديدتي أديمي وماكسيميليان بيير، وسط تراجع دفاعي واضح للضيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل دورتموند ضغطه الهجومي المكثف، حتى جاءت الدقيقة 59 لتشهد الهدف الثاني لأصحاب الأرض بواسطة المدافع الشاب لوكا ريجياني برأسية متقنة إثر ركنية نفذها جوليان رايرسون؛ ليصبح ريجياني بهذا الهدف أصغر لاعب إيطالي يسجل في تاريخ الدوري الألماني بعمر 18 عاما فقط.

حاول مدرب أوغسبورغ إجراء عدة تبديلات لتنشيط الفريق، إلا أن الحارس غيرغور كوبيل والدفاع ظلوا في حالة يقظة تامة أمام المحاولات المحدودة للضيوف.

وفي الدقائق الأخيرة، أهدر سيرهو غيراسي فرصتين محققتين لزيادة الغلة التهديفية، حيث تصدي الحارس داهمن لانفراد كامل، بينما مرت رأسية غيراسي الأخيرة بجوار القائم في الوقت بدل الضائع.