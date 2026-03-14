بالفيديو.. برشلونة يواجه نيوكاسل في دوري الأبطال بخط "آنا"

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء 18 مارس/ آذار، في إياب دور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بقميص مميز صُمم خصيصا لهذه المناسبة.

وسيحمل القميص خطوطا مختلفة في كتابة الأسماء والأرقام، ضمن مبادرة إنسانية يشارك فيها النادي قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 مارس/ أذار.

ويتميز التصميم الجديد بخط مبتكر يعكس مفهوم الاختلاف والتنوع، في رسالة تضامن مع الأشخاص ذوي متلازمة داون، وتأكيد على أهمية الدمج والمساواة داخل المجتمع الرياضي وخارجه.

المبادرة تنظمها مؤسسة نادي برشلونة بالتعاون مع مؤسسة يويفا للأطفال، ومؤسسة إيتينيراريوم، وتهدف إلى تعزيز الوعي بالإعاقات الذهنية وتشجيع الاندماج في المجتمع.

وسيكون هذا أول استخدام لهذا الخط في مباراة بدوري أبطال أوروبا، رغم أن برشلونة استخدمه سابقا في كأس خوان جامبر عام 2013.

ويُعرف الخط باسم "آنا"، وقد حقق انتشارا عالميا كبيرا، إذ تم تحميله أكثر من 15 مليون مرة في أكثر من 80 دولة، ليصبح رمزا لدعم الاندماج الاجتماعي.