برشلونة يواجه إشبيلية وعينه على انتخابات الرئاسة

يستعد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لاحتضان واحدة من أكثر الليالي تعقيدا في تاريخ النادي الكتالوني الحديث، حين يستضيف إشبيلية غدا الأحد ضمن المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني بالتزامن مع "المنعرج الأخير" في سباق رئاسة النادي.

ويستقبل برشلونة ضيفه إشبيلية الأحد، لكن الرهانات ستكون أكبر خارج الملعب مع الإعلان عن اسم رئيس النادي الجديد في الليلة نفسها.

ويصوت أعضاء النادي لاختيار أحد المرشحين، خوان لابورتا أو فيكتور فونت، لتحديد الاتجاه الذي سيسلكه النادي الكتالوني في السنوات المقبلة.

ويعد لابورتا الذي استقال من منصبه قبل أسابيع لبدء حملته لإعادة انتخابه، المرشح الأوفر حظا للبقاء في منصبه.

ومن أسباب تفضيل لابورتا للاحتفاظ بمنصبه، أداء الفريق تحت قيادة فليك منذ وصول المدرب الألماني في صيف عام 2024. وقد تؤثر نتيجة مباراة الأحد على بعض المترددين قبل إغلاق صناديق الاقتراع بعد ساعات من صافرة النهاية.

الاعتماد على المداورة

ومن المرجح أن يقدم المدرب الألماني لبرشلونة هانسي فليك، كما فعل ضد أتلتيك بلباو في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، على إجراء مداورة لإراحة بعض لاعبيه قبل مواجهة نيوكاسل، رغم أن الإصابات قد تحد من خياراته.

ومن اللاعبين العائدين المحتملين الشاب غافي، البالغ 21 عاما والذي لم يشارك منذ أغسطس/آب 2024 بسبب إصابة في الركبة.

ويأمل لاعب ريال بيتيس السابق أن يكون على دكة البدلاء أمام الغريم التقليدي لفريقه السابق.

كما سيبحث برشلونة عن الثأر بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية 1-4 في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكانت الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا المركز الـ14، ولا يزال غير آمن تماما من خطر الهبوط، وأي نقطة يحرزها في "كامب نو" ستكون مكسبا، علما بأنه لم يخسر في آخر خمس مباريات، انتهت أربع منها بالتعادل.

ويملك برشلونة فارق أربع نقاط أمام غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد الذي سيسعى بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا إلى تقليصه السبت عندما يواجه إلتشي سعيا لتشديد المنافسة على اللقب.