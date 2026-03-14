الزمالك يقترب من التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

عاد الزمالك بتعادل ثمين 1-1 مع مضيفه أوتوهو ⁠الكونغولي -اليوم ⁠السبت- في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتقام مباراة العودة بالقاهرة مطلع الأسبوع القادم.

تقدم أوتوهو بهدف في الدقيقة ⁠13 سجله شارل أتيبو بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 33 أدرك الزمالك التعادل بهدف لمهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ مستفيدا من تمريرة طولية متقنة لزميله أحمد ربيع.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لتلغي هدفا ثانيا للزمالك سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48 وذلك بداعي التسلل ضد المهاجم التونسي.

ويعزز هذا التعادل من فرص الزمالك بطل الكونفدرالية مرتين عامي 2019 و2024 في التأهل للدور قبل النهائي، وذلك قبل مباراة الإياب التي ستقام بين الفريقين يوم 22 مارس/آذار في القاهرة.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعد اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، في مجموعة ضمت منافسه المحلي المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

أما أوتوهو حل ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، في مجموعة ضمت شباب بلوزداد الجزائري صاحب الصدارة، وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي.