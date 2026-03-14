"قذيفة" مولينا وطرد عبقار: أتلتيكو مدريد يسقط خيتافي في الليغا

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على خيتافي 1-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق عشر نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي سيواجه بدوره فريق إشبيلية غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ولم تمهل كتيبة دييغو سيميوني ضيوفهم سوى 8 دقائق، حتى أطلق الظهير ناهويل مولينا تسديدة بعيدة المدى، اتسمت بالقوة والدقة المتناهية، لتسكن الزاوية العليا لمرمى الحارس ديفيد سوريا الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.

هذا الهدف المبكر أعطى أتلتيكو الأريحية للسيطرة على مجريات الشوط الأول، وسط محاولات من سورلوث لتعزيز النتيجة.

طرد المغربي عبد الكبير عبقار

شهدت الدقيقة 55 المنعرج الأهم في المباراة، عندما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع المغربي عبد الكبير عبقار. الطرد جاء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) التي أظهرت سلوكا غير رياضي من اللاعب تجاه مهاجم أتلتيكو سورلوث، مما أجبر خيتافي على إكمال أكثر من 35 دقيقة بنقص عددي.

ورغم النقص العددي، تحسن أداء خيتافي وبدأ بتهديد مرمى موسو، خاصة عبر رأسية لويس فاسكيز وتسديدة ماورو أرامباري التي مرت فوق العارضة. دفع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بتبديلات هجومية بدخول جوليان ألفاريز وأنطوان غريزمان وأديمولا لوكمان.

وفي الدقيقة 82 ضاع هدف محقق لأتلتيكو بعد تصدي سوريا لتسديدة غريزمان ثم تشتيت المدافع دومينغز دوارتي لتسديدة ألفاريز من على خط المرمى.

شهدت الدقائق الأخيرة توترا كبيرا وإصابة للحارس موسو الذي استكمل اللقاء بصعوبة، مع مطالبات من خيتافي بطرد سورلوث، لكن دفاع أتلتيكو بقيادة خيمينيز صمد أمام ضغط الضيوف المتأخر، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف وسط أجواء مشحونة وطرد للمدرب خوسيه بورديلاس بسبب الاحتجاج.

ونجح أتلتيكو مدريد في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على خيتافي 1-0.