"أقسم بعائلتي".. المغربي عبقار يدافع عن نفسه بعد "اللقطة الغريبة" ضد أتلتيكو

نفى المغربي عبد الكبير عبقار مدافع خيتافي أن يكون قد تعمد الإتيان بسلوك غير رياضي ضد ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد، مما استدعى طرده خلال المواجهة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد في الدوري الإسباني، السبت.

وأشهر الحكم أورتيز أرياس البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع خيتافي، بعد لقطة غريبة رصدتها عدسات التلفاز وأكدتها تقنية الفيديو، حيث أظهرت قيام المدافع المغربي بسلوك غير رياضي تجاه مهاجم أتلتيكو مدريد ألكسندر سورلوث أثناء صراع على الكرة.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "موفيستار" (Movistar) عقب اللقاء لتوضيح ملابسات الطرد، دافع عبقار عن نفسه بشدة قائلا: "إنني أقوم بهذا التصريح بسبب البطاقة الحمراء، وأريد أن أوضح تماما أنه لم تكن لدي أي نية لمس اللاعب، ففي كرة القدم نحن نلمس بعضنا البعض ونتصادم دائما، لكنني لم أتعمد ذلك إطلاقا".

وأضاف المدافع المغربي أن "الفيديو يظهر بوضوح أنني لم أكن أنظر إليه عندما حدث التلامس، وأقسم بعائلتي أنني لم أرد لمسه هناك، بل كنت أحاول جسديا معرفة موقعه كما يحدث في أي التحام طبيعي، حيث كنت أحاول وضع يدي على معدته لأحدد مكانه فوق أرض الملعب".

كما أبدى عبقار إحباطه الشديد من التفسير الذي ذهب إليه الحكم، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الحديث مع الحكم أو مع مدربه خوسيه بوردالاس لشرح وجهة نظره، مؤكدا أن شعوره سيئ للغاية بسبب ترك فريقه بعشرة لاعبين، وبسبب الصورة الذهنية التي تركتها هذه اللقطة عنه، مشددا مرة أخرى على أن الأمر كان مجرد احتكاك عفوي أسيء فهمه.

من جهته، دافع خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي عن لاعبه المغربي وقال في تصريحات لقناة "موفيستار": "لقد شاهدت الواقعة

واللاعب شرحها لي كذلك لقد كانا يتدافعان".

وأضاف: "هذا شيء أراه دائما في مباريات كرة القدم، ولم أر لاعبا يتعرض للطرد لذلك السبب".

وأوضح مدرب خيتافي: "لقد شرح لي الأمر بأنه لم يكن منتبها في ذلك الوقت ولا يعلم أي شيء يمسك به، ربما ظن أنه يمسك قميصه أو سرواله، لم أر لاعبا يتم طرده لذلك السبب".

صاروخية مولينا

ولم تمهل كتيبة دييغو سيميوني ضيوفهم سوى 8 دقائق، حتى أطلق الظهير ناهويل مولينا تسديدة بعيدة المدى، اتسمت بالقوة والدقة المتناهية، لتسكن الزاوية العليا لمرمى الحارس ديفيد سوريا الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.

هذا الهدف المبكر أعطى أتلتيكو الأريحية للسيطرة على مجريات الشوط الأول، وسط محاولات من سورلوث لتعزيز النتيجة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.