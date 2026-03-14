شاهد.. أرسنال يحلق بصدارة "البريميرليغ" ونيوكاسل يصدم تشلسي

في ملعب الإمارات بلندن، انتظر أرسنال حتى الأنفاس الأخيرة لكسر صمود ضيفه إيفرتون، لينتصر بنتيجة 2-0. وسجل ثنائية "الغانرز" كل من فيكتور غيوكيريس في الدقيقة 89، وماكس داومان في الدقيقة 97.

بهذا الفوز، وهو الرابع على التوالي للفريق اللندني، رفع أرسنال رصيده إلى 70 نقطة، موسعاً الفارق إلى 10 نقاط مؤقتاً مع ملاحقه مانشستر سيتي. في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 43 نقطة في المركز الثامن.

نيوكاسل يباغت مضيفه تشلسي

وفي "ستامفورد بريدج"، تذوق تشلسي مرارة الهزيمة على ملعبه وبين جماهيره أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 18.

هذه الخسارة جمدت رصيد "البلوز" عند 48 نقطة في المركز الخامس، لتتعقد مهمته في مطاردة المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة مع ابتعاده بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد وأستون فيلا. أما نيوكاسل، فقد قفز للنقطة 42 مستقراً في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى لحساب الجولة ذاتها، خسر سندرلاند على ملعبه ووسط جماهيره أمام برايتون بهدف وحيد أحرزه يانكوبا مينته في الدقيقة 58.

وحقق برايتون فوزه الثالث في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وينتظره اختبار قوي على ملعبه في الجولة القادمة أمام ليفربول.

أما سندرلاند فتجمد رصيده عند 40 نقطة ليتراجع للمركز الثاني عشر متخلفا بفارق الأهداف عن فولهام وبرايتون، وسيخوض مواجهة قوية خارج أرضه في الجولة القادمة أمام أرسنال.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، تعادل بيرنلي مع ضيفه بورنموث بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

فرط بيرنلي في نقطتين ولم يستغل اللعب وسط جماهيره وسط الكفاح للهروب من شبح الهبوط، حيث يقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

أما بورنموث، فواصل سلسلة تعادلاته للجولة الرابعة تواليا، ليصبح رصيده عند 41 نقطة في المركز التاسع.