لماذا لا يخشى "البريميرليغ" فقدان مقعده الخامس في دوري الأبطال؟

بعد أن بدت الفرق الإنجليزية وكأنها قوة لا تقهر خلال دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، جاءت نتائج الأسبوع الماضي لحساب ذهاب دور ثمن النهائي لتعيد الفرق الستة الإنجليزية إلى أرض الواقع.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة كبيرة بثلاثية أمام ريال مدريد الإسباني، فيما واجهت بقية الأندية الإنجليزية صعوبات أيضا حيث:

خسر ليفربول 1-0 خارج أرضه أمام غلطة سراي التركي.

تشيلسي وتوتنهام خسرا أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 على التوالي.

بينما نجح كل من نيوكاسل يونايتد وأرسنال في تجنب الهزيمة، وتعادلا 1-1 مع برشلونة وباير ليفركوزن على التوالي.

لماذا تشارك إنجلترا بـ 5 مقاعد في دوري الأبطال؟

عندما توسع دوري الأبطال الموسم الماضي من 32 إلى 36 فريقا، أُعطيت بعض المقاعد الإضافية بناء على معامل الموسم الأوروبي، وهو نظام يقيس الأداء الجماعي للأندية حسب مشاركتها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

الموسم الماضي، تصدرت إنجلترا القائمة، مما منح الفرق الخمسة في ترتيب الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني مقاعد إضافية في دوري الأبطال بعد أن كان الدوريان يحصلان على 4 مقاعد.

وقد يتساءل البعض عن سر لعب إنجلترا بستة فرق هذا الموسم، والسبب هو أن توتنهام هوتسبير يشارك عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد لموسم 2024-2025، مما منحه مقعدا تلقائيا بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كيف يتم احتساب نقاط المعامل الأوروبي؟

يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نظام محدد لاحتساب النقاط، يقوم على عدة معايير، أبرزها:

الفوز في أي مباراة أوروبية يمنح نقطتين، بينما يمنح التعادل نقطة واحدة، مع تخفيض هذه القيم إلى النصف في الأدوار التمهيدية والملحق.

تُمنح نقاط إضافية وفق ترتيب الفرق في مرحلة الدوري، إضافة إلى التقدم في الأدوار الإقصائية.

على سبيل المثال، حصل أرسنال على 12 نقطة إضافية بعد تصدره مرحلة الدوري، بينما يحصل صاحب المركز الأخير على 6 نقاط. كما تُضاف 1.5 نقطة عن كل مرحلة يتم تجاوزها في الأدوار الإقصائية، مع تقليص هذه المكافآت في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

إعلان

وفي نهاية الحسابات، يتم جمع النقاط التي حصدتها أندية كل دولة، ثم تقسيمها على عدد الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وتملك إنجلترا تسعة أندية في المنافسات الأوروبية هذا الموسم، وهو أكبر عدد بين الدول، وتتصدر إنجلترا الترتيب لغاية الآن بـ 22.8 نقطة، متقدمة بفارق 4.4 نقطة عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني.

فرص إنجلترا في الحفاظ على المقعد الإضافي

على الرغم من التعثر الأخير للأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن فرص إنجلترا في الحفاظ على المقعد الإضافي في دوري أبطال أوروبا ما تزال مرتفعة جدًا، إذ تبلغ احتمالية احتلالها أحد المركزين الأولين في ترتيب معامل الاتحاد الأوروبي نحو 99.9٪.

ولا تزال جميع الأندية الإنجليزية التسعة المشاركة في البطولات الأوروبية ضمن المنافسة، وهو ما يمنحها فرصة مواصلة جمع النقاط وتعزيز موقع إنجلترا في ترتيب المعامل.

ومن أبرز المؤشرات الحالية:

تصدر أرسنال ترتيب الأندية الإنجليزية في نقاط المعامل هذا الموسم بـ 30.5 نقطة.

7 من أصل 9 أندية إنجليزية تتواجد ضمن أفضل 20 ناديًا في ترتيب المعامل.

ورغم معاناة توتنهام محليًا واقترابه من الخروج من دوري الأبطال، فإنه جمع 24.75 نقطة بفضل احتلاله المركز الرابع في مرحلة الدوري.

كل ما سبق يجعل من شبه المؤكد أن المركز الخامس في الدوري الإنجليزي سيظل مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

رغم أن هذا النظام يثير بعض الجدل، إذ أن جزءًا كبيرًا من نقاط المعامل يأتي من البطولات الثانوية مثل الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، ما يطرح تساؤلات حول مدى عدالة المقارنة بين إنجازات الفرق في هذه المسابقات وبين التقدم في دوري أبطال أوروبا الأكثر صعوبة.