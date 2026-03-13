ثنائي فرانكفورت يقترب من تمثيل منتخب المغرب قبل مونديال 2026

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن ثنائي آينتراخت فرانكفورت، يونس بن طالب وأيوب الميموني، مرشحان لتلقي أول استدعاء لهما إلى منتخب المغرب لكرة القدم، ما قد يفتح أمامهما الباب للمشاركة في كأس العالم 2026.

وذكر موقع "غيت جيرمان فوتبول نيوز" نقلًا عن صحيفة بيلد أن المدرب الجديد للمنتخب المغربي محمد وهبي ضم اللاعبين إلى القائمة الأولية لمعسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأضاف الموقع أن هذا الاستدعاء المرتقب يشكل خطوة مهمة في مسار اللاعبين، وفرصة لتعزيز حظوظهما في التواجد مستقبلا ضمن قائمة المنتخب المغربي خلال الاستحقاقات المقبلة.

إمكانية تمثيل أكثر من منتخب

وُلد اللاعبان خارج المغرب؛ إذ وُلد بن طالب في مدينة فرانكفورت، بينما وُلد الميموني في إسبانيا، لكنهما مؤهلان لتمثيل المغرب بفضل أصولهما العائلية.

ورغم الاستدعاء المحتمل، ما يزال بن طالب قادرًا على تمثيل منتخب ألمانيا لكرة القدم، نظرًا لأن مباريات التوقف الدولي في مارس/آذار ستكون ودية فقط.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب المغرب كلاً من منتخب الإكوادور لكرة القدم ومنتخب باراغواي لكرة القدم في آخر معسكر دولي قبل المونديال.

أرقام اللاعبين هذا الموسم

انضم اللاعبان إلى فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

انتقل بن طالب (22 عامًا) من إلفيرسبيرغ مقابل 8 ملايين يورو، بعدما سجل 12 هدفًا في 17 مباراة مع فريقه السابق. وخاض مباراتين مع فرانكفورت وسجل هدفًا في ظهوره الأول قبل أن تبعده الإصابة مؤقتًا عن الملاعب.

أما الميموني فانضم من الفريق الرديف لنادي هوفنهايم مقابل 200 ألف يورو. وخلال مشاركته في دوري الدرجة الثالثة الألماني سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة. ومنذ انتقاله إلى الدوري الألماني خاض 9 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.