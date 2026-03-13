مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد فريق إلتشي، السبت 14 مارس/آذار 2026، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد ضد إلتشي بملعب سانتياغو بيرنابيو يوم السبت 14 مارس/آذار 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة

بي إن سبورتس (beIN SPORTS) 2

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة مرفقة بالصور والفيديوهات والتغريدات ساعتين قبل انطلاق المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يأتي إلتشي بقيادة إيدر سارابيا في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي 3-0 في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2025/2026، بينما تعرض إلتشي لهزيمة 2-1 أمام فياريال في الدوري، ويخوض الفريق سلسلة من 10 مباريات دون فوز في المسابقة.

تاريخ المواجهات

تواجه ريال مدريد وإلتشي في 54 مباراة سابقة، مع تفوق واضح للفريق الملكي:

ريال مدريد: 35 فوزا.

إلتشي: 6 انتصارات.

وفي ملعب سانتياغو برنابيو، فاز ريال مدريد في 21 من أصل 26 مباراة جمعتهما.

وفي مباريات الدوري الإسباني فقط، لعب الفريقان 49 مباراة، كانت كالتالي: 31 فوزا لريال مدريد، 12 تعادلا، و6 انتصارات لإلتشي.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2.