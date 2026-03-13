موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في مواجهة قوية بذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الأحد 15مارس/آذار.

وصعد الأهلي إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر الفريق الأحمر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط. بينما تأهل الترجي لربع النهائي بعدما حل ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط متأخرًا عن الملعب المالي.

شهدت البطولة الإفريقية الأكبر للأندية 24 مواجهة سابقة بين الترجي والأهلي، حيث حقق الفريق المصري 11 فوزًا، بينما فاز نادي باب سويقة 4 مرات، وانتهت 9 مباريات بين الفريقين بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد 15 مارس/ آذار تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت قطر والسعودية، و10:00 مساءً بتوقيت تونس، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

قنوات البث المباشر

beIN SPORTS

كما يمكنم متابعة المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت