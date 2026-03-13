رياضة|بطولات أوروبية|تونس

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة الترجي والأهلي
كلاسيكو أفريقي مثير بين الترجي التونسي والأهلي المصري (الجزيرة)
Published On 13/3/2026
|
آخر تحديث: 19:26 (توقيت مكة)

حفظ

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في مواجهة قوية بذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وصعد الأهلي إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر الفريق الأحمر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط. بينما تأهل الترجي لربع النهائي بعدما حل ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط متأخرًا عن الملعب المالي.

شهدت البطولة الإفريقية الأكبر للأندية 24 مواجهة سابقة بين الترجي والأهلي، حيث حقق الفريق المصري 11 فوزًا، بينما فاز نادي باب سويقة 4 مرات، وانتهت 9 مباريات بين الفريقين بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

قنوات البث المباشر

  • beIN SPORTS

كما يمكنم متابعة المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت

المصدر: الجزيرة

