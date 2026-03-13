"نركز على وست هام".. غوارديولا يغلق ملف ريال مدريد مؤقتا

رفض مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مناقشة كيفية تجاوز فريقه للهزيمة 3-صفر أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مؤكداً اليوم الجمعة أن تركيزه منصب بالكامل على مواجهة الدوري الإنجليزي غداً السبت ضد وست هام يونايتد، الذي يسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط.

وقال للصحفيين "تركيزي منصب على وست هام. أتفهم تماما سبب سؤالك عن ريال مدريد، لكن تركيزي عندما استيقظت اليوم كان على نونو ووست هام وما يتعين علينا فعله".

وأكد "وست هام. دعونا نركز فقط على وست هام. هذا النوع من المباريات صعب. مهما تكن خططك فقد لا تتحقق. تلعب المباراة التي أمامك، وبعد المباراة تحدد ما إذا كانت لديك فرصة أم لا. الأمر صعب، نعم".

وشدد غوارديولا أن المباراة تكتسي أهمية كبيرة في سباق اللعب على اللقب المحلي "الآن نركز على وست هام. أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأصعب (للفوز باللقب)، وما زلنا في المنافسة، مع العلم أنه إذا أضعنا نقاطا فسينتهي الأمر".

وأضاف "كل مباراة مهمة. نحن نكافح منذ أشهر من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن نتخلى عن كفاحنا حتى النهاية دون أن نحاول".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة لصالحه.

وفي المقابل، يقبع وست هام بقيادة نونو إسبيريتو سانتو في المركز الثامن عشر ويكافح لتأمين البقاء، وقد أشار جوارديولا إلى أن الفريقين في أمس الحاجة إلى النقاط.

وعن موضوع تدوير اللاعبين في الفريق قال غوارديولا: "مع السفر والفاصل الزمني البالغ ثلاثة أيام بين المباريات، لا يمكننا إشراك التشكيلة الأساسية نفسها، بالطبع سنجري تغييرات، لكنني لا أفكر في ذلك الآن. أما ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز العديدة التي فزنا بها في السنوات القليلة الماضية فليست مهمة في هذه اللحظة".

وأضاف جوارديولا أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إرلينغ هالاند، صاحب 22 هدفا في 28 مباراة، سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة.