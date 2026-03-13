مكافأة يونانية لملك المقصيات المغربي أيوب الكعبي

مدد نادي أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني لكرة القدم، عقد مهاجمه الدولي المغربي أيوب الكعبي، الذي كان سينتهي هذا الصيف، ليبقى في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي اليوناني في بيان: "قام رئيس نادي أولمبياكوس، إيفانغيلوس ماريناكيس، وأيوب الكعبي، بالتوقيع على تجديد عقد اللاعب مع نادينا".

أولمبياكوس يجدد عقد أيوب الكعبي

وتابع: "معا حققنا إنجازات عظيمة، ومعا سنواصل مسيرتنا نحو مزيد من النجاحات والانتصارات، معا وصلنا إلى القمة؛ ومعا سنواصل السعي نحو نجاحات وانتصارات أكبر".

ولم يذكر البيان مدة التمديد، لكن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وانضم أيوب الكعبي إلى أولمبياكوس صيف 2023، قادما من صفوف السد القطري، ونجح في إثبات جدارته هدافا أول للفريق حيث سجل 78 هدفا وصنع 12 هدفا في 126 مباراة.

تألق الكعبي مع أولمبياكوس

وساهم الكعبي في فوز أولمبياكوس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي (2024)، وبطولتي الدوري والكأس باليونان في الموسم الماضي، وتم اختياره أفضل هداف لدوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2023-24 والدوري الأوروبي في موسم 2024-25.

وتألق المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، هذا الموسم مع فريقه حيث سجل 18 هدفا وصنع هدفين في 32 مباراة، وواصل توهجه في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل في مرمى برشلونة ثم هز شباك ريال مدريد في مرحلة الدوري.

وعلى المستوى الدولي برز النجم المغربي بأهدافه المقصية الرائعة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ووصل معه إلى المباراة النهائية.