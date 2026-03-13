ما سعر الجهاز الذي يستخدمه رونالدو للتعافي من الإصابة؟

يبذل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جهودا كبيرة من أجل التعافي من الإصابة والعودة بأسرع وقت إلى الملاعب، خاصة اللحاق بمعسكر منتخب بلاده المقرر نهاية مارس/آذار الحالي.

ويتواجد رونالدو حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد للتعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها يوم 28 فبراير/شباط الماضي خلال مباراة فريقه النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي.

ومن أجل تسريع عملية الشفاء من هذه الإصابة استعان رونالدو (41 عاما) بجهاز ينتمي إلى علامة تجارية استثمر فيها، أملا في أن يكون حاضرا بمباراتي المنتخب البرتغالي المقررتين أمام المكسيك والولايات المتحدة يومي 29 مارس/آذار الجاري و1 أبريل/نيسان المقبل.

سعر الجهاز الذي يستخدمه رونالدو للتعافي

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ظهر فيها وهو يرتدي حذاء يغطي كامل الساق تبلغ تكلفته 5500 يورو (نحو 5950 دولارا).

وأوضحت صحيفة أبولا (A Bola) البرتغالية أن هذا الجهاز يستخدم لتقليل إرهاق العضلات والمساعدة في الحد من تأثير التشنجات بعد المباريات، كما يخفف من التورم والآلام والانزعاجات الأخرى من خلال آلية تشبه آلة الضغط الهوائي.

تطورات إصابة رونالدو

وكان البرتغالي خورخي جيسوس مدرب النصر صرح مؤخرا أن رونالدو يحتاج إلى فترة أطول مما كان متوقعا للتعافي، بناء على الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأضاف: "تتطلب الإصابة الراحة والتعافي والعلاج في مدريد مع الأخصائي الذي يعمل مع كريستيانو. نأمل أن يعود سريعا لمساعدة الفريق".

وقدرت أبولا مدة تعافي رونالدو بحوالي 4 أسابيع، وهو ما يهدد حضور الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي مع الفريق في فترة التوقف الدولي الأخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من المسار الأول للملحق العالمي بين منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية وجامايكا وكاليدونيا الجديدة.

وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وقدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الهلال الثالث.