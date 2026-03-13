مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة فريق إشبيلية يوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 25/26.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني يوم الأحد 15 مارس/آذار 2026 على ملعب كامب نو.

وتنطلق المواجهة عند الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت قطر والسعودية، (17:15) بتوقيت مصر والرابعة والربع (16:15) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة بأدق التفاصيل من أرقام وصور وفيديوهات وتغريدات تسبق بداية اللقاء بساعتين عبر موقع الجزيرة نت.

يحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز 13 برصيد 31 نقطة. بعد مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، يركز الفريق الكتالوني على الدوري المحلي للحفاظ على الصدارة وتعزيز رقمه القياسي في التسجيل.

أرقام مميزة