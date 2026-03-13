موعد مبدئي لاستئناف مباريات الدوري الكويتي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن مجلس إدارته أرسل كتابًا إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق الجلاهمة، بشأن عودة استئناف النشاط الرياضي في البلاد.

وأوضح الاتحاد الكويتي في بيان على موقعه الرسمي في مواقع التواصل أن يوم 2 أبريل/آذار المقبل سيكون موعد عودة النشاط الرياضي، على أن تبدأ تدريبات الأندية قبل هذا الموعد بأسبوع.

وشدد الاتحاد الكويتي على التزامه التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات العليا، مؤكداً حرصه على سلامة جميع العاملين في الأندية من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية وطبية، من خلال إقامة المباريات دون حضور جماهيري.

وأضاف الاتحاد أنه سيستكمل جميع المباريات المتبقية في مختلف المسابقات، ولن يتم إلغاء أي مباريات أو بطولات تقام تحت مظلته هذا الموسم، مشيراً إلى أنه أعد جدولاً بمواعيد ومواقيت المباريات المتبقية للموسم الحالي.

وعاد الاتحاد الكروي في بيان لاحق للتأكيد على أن قرار ايقاف النشاط الرياضي لا يزال نافذاً بتوقف النشاط الرياضي سواء التدريبات أوالمباريات، وينتظر موافقة الجهات العليا لعودته.

وأكد بأن مقترح موعد استئناف النشاط الرياضي في 2 أبريل/آذار يعتبر مبدئيأ وسيطبق بعد موافقة الجهات العليا وانتهاء الوضع الراهن.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن، في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، إيقاف جميع مباريات اللعبة في البلاد، حتى إشعار آخر جراء اشتعال الأوضاع الأمنية في المنطقة.