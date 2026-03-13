شاهد.. سقوط الغرافة وفوز الدحيل والشمال في استئناف الدوري القطري لكرة القدم

تراجع الغرافة إلى المركز الثالث بخسارته 2-0 أمام قطر في الدوري المحلي لكرة القدم للمحترفين اليوم الخميس.

وافتتح مصعب البطاط التسجيل في الدقيقة 26، قبل أن تتعقد الأمور على الغرافة بطرد سيدو سانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما عاد الحكم إلى تقنية حكم

الفيديو المساعد.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الغرافة عند 34 نقطة من 18 مباراة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الشمال الذي تغلب 1-0 على مضيفه الوكرة وتتبقى له مباراة مؤجلة. ويرتفع رصيد قطر إلى 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي إطار نفس الجولة، حقق الدحيل فوزا كبيرا 4-0 على مضيفه السيلية بفضل ثنائية من كريستوف بياتيك إضافة إلى هدفي بنجامين بوريجو وإبراهيم بامبا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الدحيل إلى 24 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد السيلية عند 15 نقطة في المركز العاشر.