السليتي يُنهي رحلة 10 سنوات مع منتخب تونس

أعلن اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة امتدت لنحو 10 سنوات مع منتخب (نسور قرطاج) لكرة القدم.

ويعد السليتي، الذي نشأ وترعرع في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا لأبوين تونسيين مهاجرين، أحد أبرز ركائز منتخب تونس لعدة سنوات خلال العقد الأخير.

وبرع اللاعب، الذي شارك في أكثر من 80 مباراة دولية سجل خلالها قرابة 15 هدفا مع المنتخب التونسي، كمراوغ ماهر في خط الهجوم والجناح.

السليتي يعتزل دوليا

وقال السليتي (33 عاما): "أعتقد أنه يجب الآن ترك المكان للجيل الجديد من الشباب".

وتابع اللاعب في مقطع فيديو نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "المنتخب مكانه في القلب، قضيت معه أوقاتا لا تنسى ستظل محفورة إلى الأبد".

وينشط السليتي في نادي الشمال القطري بعد أن قضى 3 مواسم متتالية مع فريق الاتفاق السعودي.

وكانت بدايات السليتي مع فريق سيدون الفرنسي في موسم 2011/2012، وتنقل بعدها بين أندية إف سي باريس وراد ستار وليل وديغون قبل الانتقال إلى الدوري السعودي عام 2017.

وخاض اللاعب التونسي أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده في عام 2016 ضد جيبوتي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 التي شارك في نهائياتها.

كما شارك السليتي أيضا في نسختي 2019 و2021 من المسابقة القارية، وفي نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018.

ويعد السليتي أحد أعمدة المنتخب التونسي المخضرمين إلى جانب يوسف المساكني ووهبي الخزري، الذي اعتزل اللعب في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانضم إلى الجهاز التدريبي الحالي بقيادة المدرب التونسي الفرنسي صبري لموشي.

السليتي يشكر الاتحاد التونسي

وقال السليتي: "أريد أن أشكر كل الفريق والاتحاد التونسي الذي منحني الفرصة لأعيش الحلم. أشكر الشعب التونسي، كنت أتمنى أن أمنحه لقبا كبيرا، لكن تلك كانت حدودنا. أتمنى من الجيل الجديد أن يحقق ذلك".

وتابع اللاعب: "يجب أن نكون دائما وراء المنتخب وسأكون المشجع الأول".

ويأتي اعتزال السليتي في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب التونسي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة صيف هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمونديال برفقة منتخبات هولندا واليابان وأحد المنتخبات الأوروبية.