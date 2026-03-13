عقوبة مزدوجة على مورينيو بعد طرده في كلاسيكو البرتغال

يغيب جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا، عن مباراتي فريقه القادمتين، عقب طرده، خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي بورتو، يوم الأحد الماضي، ببطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصدر المجلس التأديبي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم قرارين يقضيان بإيقاف مدرب بنفيكا (63 عاما) عن المباراتين القادمتين للفريق.

وعوقب مورينيو بالإيقاف مباراة واحدة بسبب طرده بالبطاقة الحمراء في وقت متأخر من مباراة الكلاسيكو، التي انتهت بالتعادل 2 – 2، وذلك بعد مغادرته المنطقة الفنية وركله الكرة باتجاه مقاعد بدلاء بورتو احتفالا بأحد الأهداف، فيما قال المدرب المثير للجدل إنه حاول ركلها إلى المدرجات.

كما تلقى مورينيو، عقوبة إيقاف أخرى لمدة 11 يوما بسبب مشادة كلامية مع مساعد مدرب بورتو، لوتشو غونزاليس.

ويبدأ سريان عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في مباراة بنفيكا المقبلة غدا السبت أمام أروكا، وسيحرم مورينيو من المشاركة في مباراة فيتوريا يوم 21 مارس/آذار الجاري بسبب الإيقاف لمدة 11 يوما، فيما أشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى أنه لا يمكن تنفيذ العقوبتين في آن واحد.

بنفيكا يستأنف

وأعلن نادي بنفيكا أنه سيتقدم باستئناف ضد العقوبتين، حيث وصفهما بأنهما "غير عادلتين وغير مبررتين".

ولاحظ المجلس التأديبي أن مورينيو هو من أشعل فتيل الاشتباك مع غونزاليس بإشارة بذيئة بإصبعيه السبابة والإبهام، وتكرار عبارة "أنت صغير".

ورد غونزاليس بوصف مورينيو، الذي قاد بورتو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004، بـ"الخائن".

وتلقى غونزاليس عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بالإضافة لإيقافه عن اللعب لمدة ثمانية أيام.