إيران: أمريكا البلد الوحيد الذي يجب استبعاده من كأس العالم

رد منتخب إيران لكرة القدم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اعتبر أمس الخميس أن اللاعبين الإيرانيين لن يكونوا "في أمان" إذا قدموا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأكد منتخب إيران في بيان عبر حسابه الرسمي في إنستغرام أن "لا أحد يمكنه استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم".

منتخب إيران يرد على ترمب

وأضاف: "كأس العالم حدث تاريخي ودولي، وهيئة إدارته هي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وليس فردا أو دولة. المنتخب الوطني الإيراني، بقوة وسلسلة من الانتصارات الحاسمة، كان من بين أوائل المنتخبات التي ضمنت تأهلها لهذا الحدث الكبير".

وتابع "لا يمكن لأحد استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم؛ البلد الوحيد الذي يمكن استبعاده هو ذلك الذي يحمل لقب (المضيف) فيما يفتقر إلى القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة في هذا الحدث العالمي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تستضيف المونديال مع كندا والمكسيك.

وأعاد المدرب أمير قلعة نويي، نشر الرسالة عبر حسابه على إنستغرام.

وجاء نشرها مباشرة بعد منشور لترمب على منصته تروث سوشال أكد فيه أن منتخب إيران ينبغي ألا يشارك في المونديال (من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز) من أجل "سلامته".

جدل بشأن مشاركة إيران في المونديال

وكتب ترمب في اليوم الثالث عشر من الحرب في الشرق الأوسط "منتخب إيران لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكني لا أعتقد حقا أن من المناسب أن يكون هناك، حرصا على حياتهم وسلامتهم".

ويفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأمريكية (مباراتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أكد الأربعاء أن ترمب تعهد له خلال لقاء في واشنطن باستقبال المنتخب.

إعلان

وكتب إنفانتينو في حسابه على إنستغرام وفي أول تعليق له منذ اندلاع الحرب "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترمب تأكيده أن الفريق الإيراني مرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة".