أوتشوا حارس المكسيك يستعد لدخول تاريخ المونديال مع ميسي ورونالدو

حظي الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا بفرصة محتملة كبرى للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في بلاده بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.

وزادت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لويس مالاغون حارس نادي أمريكا خلال مباراة فريقه ضد فيلادلفيا يونيون في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف، من فرص مشاركة أوتشوا في المونديال.

وأصيب مالاغون الحارس الأول لمنتخب المكسيك، بتمزق في وتر العرقوب عندما خرج لإبعاد كرة أرضية بقدمه عند الدقيقة 38، لكنه سقط على الأرض متألما قبل أن يلمسها.

وبعد عدة دقائق من تلقيه الإسعافات الطبية خرج مالاغون من المباراة محمولا على نقالة ليحل محله زميله رودولفو كوستا.

مونديال جديد في الأفق

ومع إصابة مالاغون، فُتح الباب على مصراعيه ليشارك أوتشوا (40 عاما) حارس مرمى ليماسول القبرصي في سادس مونديال خلال مسيرته وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وإذا استدعي أوتشوا للمونديال فإنه سيعادل الرقم القياسي المحتمل لعدد المشاركات في كأس العالم، مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيظهران في البطولة ما لم تحل إصابة أو ظروف طارئة دون ذلك.

وفي مشاركاته المونديالية الخمس السابقة، خاض أوتشوا 11 مباراة قبلت شباكه فيها 12 هدفا، وحافظ عليها في 4 مناسبات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وبالمجمل يحظى أوتشوا بتاريخ رائع مع منتخب المكسيك إذ لعب له 152 مباراة، اهتزت فيها شباكه 154 مرة فيما خرج بشباك نظيفة من 65 مباراة وفق أرقام الموقع نفسه.

كما توج مع المكسيك بـ6 ألقاب قارية في بطولة الكأس الذهبية أعوام 2009، 2011، 2015، 2019، 2023 و2025.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب المكسيك في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية والمتأهل من المسار الرابع للملحق الأوروبي (جمهورية التشيك، الدنمارك، إيرلندا، مقدونيا الشمالية).