بالفيديو.. نيتو يعتذر عن تصرف غير لائق مع جامع الكرات

PARIS, FRANCE - MARCH 11: Pedro Neto of Chelsea embraces a ball kid following an altercation where the ball kid was pushed by Pedro Neto during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Chelsea FC at Parc des Princes on March 11, 2026 in Paris, France. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
نيتو دفع جامع الكرات في الوقت المحتسب بدلا من الضائع خلال مباراة سان جيرمان وتشلسي (غيتي)
Published On 12/3/2026

اعتذر جناح تشلسي بيدرو نيتو عن دفعه أحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وهي واقعة زادت من فوضى اللحظات الأخيرة لانهيار الفريق الزائر.

وسقط "البلوز" أمام سان جيرمان 2-5 على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ليقترب من وداع دوري الأبطال.

ودفع نيتو (26 عاما) جامع الكرات في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مما أدى إلى سقوطه على كرسي وتسبب في حدوث مواجهة بين لاعبي الفريقين.

بيدرو نيتو يعتذر لجامع الكرات

وقال نيتو بعد المباراة لشبكة تي إن تي سبورتس (TNT Sports): "أريد أن أعتذر لجامع الكرات. تحدثت معه بالفعل".

وأضاف: "كنا نخسر، وفي لحظة انفعال أردت الحصول على الكرة بسرعة، فدفعته دفعة بسيطة".

وتابع: "هذا ليس من طبعي. وحدث في لحظة انفعال وأود الاعتذار. أعطيته قميصي. أنا آسف حقا على ما حدث، شعرت أنه يتعين عليّ الاعتذار له، وقد رأى ما حدث وكان متفهما للوضع".

واعتذر مدرب الفريق الإنجليزي ليام روسينيور عن الواقعة، وقال: "إذا صدر شيء خاطئ أو غير لائق من جانبنا، فأنا أعتذر نيابة عن النادي".

وتقدم فريق المدرب لويس إنريكي مرتين عن طريق برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي لكن مالو غوستو وإنزو فرنانديز عادلا النتيجة في كل مرة قبل أن يسجل فيتينيا هدفا ويضيف خفيتشا كفاراتسخيليا ثنائية ضمن ثلاثية متأخرة أحرزها صاحب الضيافة ليمنحا الفريق السيطرة على المباراة.

نيتو يهدي قميصه لجامع الكرات بعد أن اعتدى عليه @ من حساب @BlueSeasonDaily على اكس
نيتو أهدى قميصه لجامع الكرات بعد المباراة (حسابBlueSeasonDaily في إكس)

وسيلتقي تشلسي مع نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: رويترز

