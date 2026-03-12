بالفيديو.. نيتو يعتذر عن تصرف غير لائق مع جامع الكرات

اعتذر جناح تشلسي بيدرو نيتو عن دفعه أحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وهي واقعة زادت من فوضى اللحظات الأخيرة لانهيار الفريق الزائر.

وسقط "البلوز" أمام سان جيرمان 2-5 على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ليقترب من وداع دوري الأبطال.

ودفع نيتو (26 عاما) جامع الكرات في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مما أدى إلى سقوطه على كرسي وتسبب في حدوث مواجهة بين لاعبي الفريقين.

بيدرو نيتو يعتذر لجامع الكرات

وقال نيتو بعد المباراة لشبكة تي إن تي سبورتس (TNT Sports): "أريد أن أعتذر لجامع الكرات. تحدثت معه بالفعل".

وأضاف: "كنا نخسر، وفي لحظة انفعال أردت الحصول على الكرة بسرعة، فدفعته دفعة بسيطة".

وتابع: "هذا ليس من طبعي. وحدث في لحظة انفعال وأود الاعتذار. أعطيته قميصي. أنا آسف حقا على ما حدث، شعرت أنه يتعين عليّ الاعتذار له، وقد رأى ما حدث وكان متفهما للوضع".

واعتذر مدرب الفريق الإنجليزي ليام روسينيور عن الواقعة، وقال: "إذا صدر شيء خاطئ أو غير لائق من جانبنا، فأنا أعتذر نيابة عن النادي".

وتقدم فريق المدرب لويس إنريكي مرتين عن طريق برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي لكن مالو غوستو وإنزو فرنانديز عادلا النتيجة في كل مرة قبل أن يسجل فيتينيا هدفا ويضيف خفيتشا كفاراتسخيليا ثنائية ضمن ثلاثية متأخرة أحرزها صاحب الضيافة ليمنحا الفريق السيطرة على المباراة.

وسيلتقي تشلسي مع نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا.