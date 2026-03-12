لم يخض دقيقة مع المنتخب.. مدافع جزائري واثق من لعب المونديال

أبدى المدافع الجزائري الشاب صهيب ناير (22 عاما) ثقة كبيرة في قدرته على المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم التي تنطلق بتاريخ 11 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا أن حلم تمثيل المنتخب الجزائري في المونديال لا يزال يراوده بقوة.

ويلعب ناير حاليا مع نادي إن أفان غانغان الفرنسي، حيث يواصل تطوير مستواه في مركز قلب الدفاع، بعدما فرض نفسه تدريجيا ضمن خيارات الفريق في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال اللاعب في حديث لصحيفة ليتيليغرام الفرنسية إنه "يؤمن بنسبة 100 بالمئة بإمكانية مشاركته في كأس العالم مع الجزائر"، مشيرا إلى أن تمثيل "الخضر" في المونديال سيكون تتويجا لمسيرته الكروية.

وأضاف أنه سيشارك في وديتي "محاربي الصحراء" أمام غواتيمالا والأوروغواي بتاريخي 27 و31 مارس/آذار الحالي.

وأكد أن اللعب مع المنتخب الجزائري يمثل فخرا كبيرا بالنسبة له، خاصة وأنه يطمح إلى ترسيخ مكانه داخل التشكيلة الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وكان ناير قد استلم قبل نحو عام دعوة من مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش لحضور تربص مارس/آذار 2025، لكنه تابع مباراتي بوتسوانا والموزمبيق من دكة البدلاء، قبل أن تحرمه الإصابة من حضور بقية مباريات التصفيات.

ويبلغ ناير من العمر 22 عاما، وولد في فرنسا لأصول جزائرية، قبل أن يختار تمثيل الجزائر دوليا، حيث يلعب في مركز قلب الدفاع ويعد من الأسماء الصاعدة التي يراهن عليها المنتخب للمستقبل.