تريزيغيه يمهد الطريق.. هل ينضم ليفاندوفسكي إلى يوفنتوس؟

في ظل اقتراب رحلة روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة من محطتها الأخيرة، وتزامن ذلك مع تساؤلات حول مستقبل خط هجوم يوفنتوس، برز اسم الهداف البولندي كخيار استراتيجي محتمل للنادي الإيطالي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع برشلونة في يونيو/حزيران 2026.

وفي تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport)، أشعل ديفيد تريزيغيه -أحد أساطير نادي يوفنتوس التاريخيين- فتيل النقاش حيث أبدى دعمه الكامل لفكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي.

ويرى تريزيغيه أن البولندي، الذي سيبلغ عامه الـ38 في أغسطس/آب المقبل، لا يزال يحتفظ بلمسته التهديفية الفذة، مؤكداً أنه أحد آخر المهاجمين "الكلاسيكيين" الذين يمكنهم تقديم الإضافة الفورية لأي مشروع طموح.

المعضلة المالية: سقف الرواتب مقابل "عقد برشلونة"

تعد العقبة الرئيسية أمام إتمام هذه الصفقة هي الفجوة المالية؛ فبينما لا يزال ليفاندوفسكي يتقاضى راتباً ضخماً يتجاوز 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار)، تفرض إدارة يوفنتوس سياسة تقشفية واضحة بسقف رواتب لا يتجاوز 7 ملايين يورو (نحو 7.5 ملايين دولار) (كما هو الحال مع كينان يلدز وفلاهوفيتش).

ومع ذلك، تفتح احتمالية اتخاذ ليفاندوفسكي قرارا "رياضيا" -على غرار خطوة لوكا مودريتش أو عودة إبراهيموفيتش لميلان- نافذة للحل؛ حيث قد يفضل اللاعب خوض تجربة أخيرة في دوري يتناسب مع وتيرة أدائه الحالية، مفضلاً المجد الرياضي على العروض المالية الضخمة القادمة من الدوري الأمريكي أو السعودي.

المشهد الهجومي في تورينو

تأتي هذه الأنباء في وقتٍ حساس ليوفنتوس، حيث تتأرجح مفاوضات تجديد عقد دوسان فلاهوفيتش، بينما لا تزال التقارير تشير إلى عدم قناعة الجهاز الفني بخيارات هجومية أخرى مثل جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا.

بينما يستعد ليفاندوفسكي لحسم مستقبله، يبدو أن الكرة في ملعبه الآن: فهل سيختار يوفنتوس ليكون محطته الأخيرة في الملاعب الأوروبية، أم ستغريه عروض أخرى بعيداً عن أضواء "السيري آ"؟