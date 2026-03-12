كواليس لم تلتقطها الكاميرات في ليلة اكتساح ريال مدريد للسيتي

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العديد من الأحداث واللقطات البارزة التي لم تظهر على شاشات التلفزيون أثناء البث المباشر.

ولعل أهم ما شاهده العالم حينها هو الفوز الكبير والواضح الذي حققه ريال مدريد على ضيفه السيتي بثلاثية نظيفة في القمة الإسبانية الإنجليزية التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن خلف الكواليس كانت هناك لقطات ومشاهد أخرى.

وكشفت صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية عن العديد من المواقف واللقطات البارزة التي حدثت أثناء المباراة التي استعاد فيها جمهور ريال مدريد ثقته بفريقه بعد أن حقق فوزا كاسحا على واحد من كبار منافسيه الأوروبيين المعتادين منذ عدة مواسم.

هتافات ضد غوارديولا

لم يفلت مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من هتافات بعض مشجعي ريال مدريد، كما اعتاد في كل زيارة إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن هذه المرة كانت أقل حدة بكثير.

بحسب "سبورت"، جرى توجيه رسالة إلى ممثلي روابط الجماهير تطالبهم بتجنب أي إهانات مباشرة للمدرب الإسباني، تفاديا لعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تصل إلى إغلاق أجزاء من الملعب.

وفي النهاية، لم تتجاوز الهتافات حدود مجموعات صغيرة خارج المدرجات الرسمية، بينما التزمت الغالبية داخل الملعب بتشجيع فريقها دون الانجرار إلى الإهانات، ليبقى التركيز منصبا على الأداء القوي الذي قدمه ريال مدريد في المباراة.

احتفال مبابي في المدرجات

بعد أسبوعه الأخير المثير للجدل والحديث عن علاقة عاطفية محتملة مع ممثلة إسبانية ومعاناته من الإصابة، اختار النجم الفرنسي مشاهدة مباراة فريقه من مقصورة كبار الشخصيات.

وتفاعل مبابي بطريقة مثيرة مع أحداث المباراة خاصة الأهداف الثلاثة التي سجلها زميله فالفيردي، ليفرض نفسه في صورة الاحتفال العامة رغم بُعده عن أرض الملعب.

هروب لاعبي ريال مدريد من تنفيذ ضربة الجزاء

أوقع البرازيلي فينيسيوس جونيور الحارس الإيطالي جانليويجي دوناروما في المحظور داخل الصندوق، بخطأ منح النادي الملكي فرصة توسيع الفارق إلى 4 من خلال علامة الجزاء.

إعلان

وقبل أن يتجه فينيسيوس لتنفيذ الضربة التي أهدرها لاحقا، بحث عن فالفيردي ليتأكد مما إذا كان الأخير يرغب في تسجيل "السوبر هاتريك" لكن الأخير رفض ذلك معتبرا أن "ليلته البطولية قد انتهت".

بعدها تفاوض فينيسيوس مع التركي أردا غولر الذي رفض تسديد ضربة الجزاء أيضا، ليتولى تنفيذها بنفسه بطريقة سيئة، واعتذر بعدها للجماهير عن خطأ يمكن أن يكون حاسما في الإياب أمام فريق تنافسي.

ووضع ريال مدريد قدما في ربع النهائي بفوزه العريض على مانشستر سيتي، لكن عليه قبل ذلك خوض موقعة الإياب المقررة على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل وفيها يتعين على النادي الملكي تفادي الخسارة بفارق 4 أهداف من أجل مواصلة حملته لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح باريس سان جيرمان.