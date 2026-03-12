كانتونا يقترح حلا غريبا لإنهاء الحروب في العالم

قدّم نجم الكرة الفرنسية المعتزل إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد مقترحا "ثوريا" للحد من الحروب في العالم، معربا عن غضبه من كثرة الصراعات بين الدول.

مقترح كانتونا لإنهاء الحروب

وقال كانتونا في مقابلة مع قناة "كانال بلس" (Canal+) الفرنسية: "أقترح إنشاء قانون دولي يُلزم الرئيس الذي يقرر شن حرب على دولة ما، أن يكون أول من يقاتل في الصفوف الأمامية، بدلا من إرسال الشباب. أعتقد حينها أن الحروب ستقل بشكل كبير".

وأضاف كانتونا: "الرؤساء الذين يشعلون الحروب يتواجدون في مكاتب طولها 25 مترا ثم يرسلون شبابا بعمر 18 عاما إلى الموت".

وتابع بحسب صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية: "عندما تكون أنت الظالم، ترسل شبابا بعمر 18 عاما من بلدك، لكن الضحايا على الجانب الآخر لا يكونون شبابا بل أطفالا بعمر 3 أو 11 سنة. يكون الضحايا أبرياء، مدنيين، أو جنودا".

وزاد كانتونا: "لو تم تطبيق اقتراحي ستكون هناك حروب أقل. لأنه ليس هناك الكثير من الشجعان جدا حسب اعتقادي".

وشدد كانتونا على معارضته القطعية للحروب بقوله: "لن يذهب أي من أولادي إلى الحرب. لماذا أُرسلهم؟ ولصالح من؟ لأي غرض؟". ثم ختم ساخرا: "الجندي المجهول موجود فقط لتشجيع الآخرين على الذهاب للحرب".

وانتقد النجم الفرنسي السابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه بلاده على إيران بالشراكة مع إسرائيل، منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

مواقف سياسية سابقة

وسبق لكانتونا (59 عاما) أن اتخذ مواقف سياسية قوية كان آخرها 19 سبتمبر/أيلول 2025 خلال مشاركته في إحدى الفعاليات التضامنية مع فلسطين في لندن، وفيها طالب باستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية.

وقال كانتونا حينها: "يجب على الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة إسرائيل في مسابقات كرة القدم، وعلى الأندية واللاعبين في كل أنحاء العالم رفض مواجهة الفرق الإسرائيلية".

وأضاف: "نحن نتذكر نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكانت المقاطعة الرياضية حاسمة لإنهائه. لدينا قوة، ولديكم قوة".

وتابع كانتونا: "جميع مشجعي كرة القدم لهم القدرة على مغادرة المدرجات، أعلم أن كرة القدم الدولية أكثر من مجرد رياضة، إنها ثقافة وسياسة. إنها قوة ناعمة، حان الوقت لحرمان إسرائيل من هذا الامتياز".