دوري أبطال أوروبا: فوز ساحق لسان جيرمان على تشلسي وتعادل قاتل لأرسنال

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا بنتيجة 5-2 على ضيفه تشلسي في ملعب "بارك دي برينس". سجل للفريق الباريسي كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى ثنائية لكل من فيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا.

في المقابل، سجل لتشلسي مالو غوستو وإنزو فرنانديز. وبهذه النتيجة، يقترب حامل اللقب من التأهل قبل موقعة الإياب في "ستامفورد بريدج".

وستقام ‌مباراة الإياب في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

أرسنال ينتزع تعادلا متأخرا من قلب ليفركوزن

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة باير ليفركوزن الألماني وضيفه أرسنال الإنجليزي.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر رأسية روبرت أندريتش في الدقيقة 46، وظل ليفركوزن متقدما حتى الدقيقة 89، حين سجل كاي هافرتس هدف التعادل لأرسنال من ركلة جزاء. هذا التعادل أوقف سلسلة انتصارات أرسنال المتتالية في البطولة عند ثماني مباريات.

وسيتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في لندن إيابا.

بودو/غليمت يكتسح سبورتينغ لشبونة بثلاثية نظيفة

واصل فريق بودو/غليمت النرويجي عروضه القوية بفوزه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-0.

جاءت أهداف اللقاء بتوقيع سوندره برونستاد فيت من ركلة جزاء، وأولي بلومبرغ، وكاسبر هوغ.

وبانتصاره اليوم حقق بودو/غليمت الفوز ‌الخامس ‌على التوالي في البطولة، وجعل سبورتينغ لشبونة أمام مهمة صعبة للغاية في مباراة الإياب، والتي ستقام في لشبونة يوم الثلاثاء المقبل.