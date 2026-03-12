رياضة|بطولات عالمية|تونس

بعد راني خضيرة.. لموشي يستدعي موهبة كارلسروه لمنتخب تونس

KARLSRUHE, GERMANY - APRIL 04: Joshua Michael Knight of Hannover 96 battles for the ball in the air with Louey Ben Farhat of Karlsruher SC during the Second Bundesliga match between Karlsruher SC and Hannover 96 at BBBank Wildpark on April 04, 2025 in Karlsruhe, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
اللاعب التونسي لؤي بن فرحات يفوز بصراع هوائي على الكرة في إحدى مباريات فريقه في الدرجة الثانية الألمانية (غيتي)
Published On 12/3/2026

كشف نادي كارلسروه الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم أن لاعبه التونسي لؤي بن فرحات (19 عاما) تلقى دعوة للمشاركة مع المنتخب الوطني في التربص المقرر خلال فترة التوقف الدولي نهاية مارس/آذار الجاري.

وسيكون لؤي حاضرا في أول قائمة للمدرب الجديد صبري لموشي منذ تعيينه في فبراير/شباط الماضي.

ويلعب المنتخب التونسي في 29 مارس/آذار الجاري و1 أبريل/نيسان المقبل مباراتين وديتين على التوالي أمام كل من هايتي وكندا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وخطف المهاجم التونسي الأنظار هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الألماني رغم معاناته من بعض الإصابات، وتمكن بن فرحات من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة هذا الموسم، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

تداولت تقارير إعلامية ألمانية وإسبانية بينها "آس" أخبارا حول اهتمام عدد من كشافي الأندية الكبرى لمتابعة أدائه عن قرب، من بينها بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى أندية من إيطاليا وفرنسا مثل أتالانتا وأولمبيك ليون.

GELSENKIRCHEN, GERMANY - FEBRUARY 16: Louey Ben Farhat of Karlsruhe runs with the ball during the Second Bundesliga match between FC Schalke 04 and Karlsruher SC at Veltins-Arena on February 16, 2025 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
تطلق الصحافة الأوربية على النجم لؤي بن فرحات لقب خليفة "موسيالا" في إشارة إلى نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا (غيتي)

ورغم أن عقد اللاعب مع كارلسروه يمتد حتى عام 2029، تدرك إدارة النادي أن الاحتفاظ بهذه الموهبة لفترة طويلة لن يكون أمرا سهلا.

وأشارت التقارير إلى أن النادي قد يوافق على بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

