بعد راني خضيرة.. لموشي يستدعي موهبة كارلسروه لمنتخب تونس

كشف نادي كارلسروه الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم أن لاعبه التونسي لؤي بن فرحات (19 عاما) تلقى دعوة للمشاركة مع المنتخب الوطني في التربص المقرر خلال فترة التوقف الدولي نهاية مارس/آذار الجاري.

وسيكون لؤي حاضرا في أول قائمة للمدرب الجديد صبري لموشي منذ تعيينه في فبراير/شباط الماضي.

ويلعب المنتخب التونسي في 29 مارس/آذار الجاري و1 أبريل/نيسان المقبل مباراتين وديتين على التوالي أمام كل من هايتي وكندا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وخطف المهاجم التونسي الأنظار هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الألماني رغم معاناته من بعض الإصابات، وتمكن بن فرحات من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة هذا الموسم، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

تداولت تقارير إعلامية ألمانية وإسبانية بينها "آس" أخبارا حول اهتمام عدد من كشافي الأندية الكبرى لمتابعة أدائه عن قرب، من بينها بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى أندية من إيطاليا وفرنسا مثل أتالانتا وأولمبيك ليون.

ورغم أن عقد اللاعب مع كارلسروه يمتد حتى عام 2029، تدرك إدارة النادي أن الاحتفاظ بهذه الموهبة لفترة طويلة لن يكون أمرا سهلا.

وأشارت التقارير إلى أن النادي قد يوافق على بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.