"مرحب بهم ولكن".. ترمب يعلق على مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس إن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنه أبدى تحفظًا على وجوده في البطولة، معتبرًا أن ذلك قد لا يكون مناسبًا "من أجل حياتهم وسلامتهم".

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال "نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب أن يكونوا هناك، من أجل حياتهم وسلامتهم".

وكان وزير الرياضة الإيراني صرح أمس الأربعاء أنه من غير الممكن أن تشارك إيران في البطولة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية ضد طهران وأشعلت الهجمات فتيل صراع واسع النطاق في المنطقة لم يظهر أي بوادر على تراجعه.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج لوّح باحتمال مقاطعة كأس العالم 2026، معتبرا أن القرار النهائي يعود إلى "السلطات الرياضية" في البلاد.

وقال تاج للتلفزيون الإيراني عقب بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على بلاده: "لن تمر هذه الأحداث من دون رد. لكن الأمر المؤكد في الوقت الحالي هو أنه مع هذا الهجوم وهذه الوحشية، لا يمكن النظر إلى كأس العالم بأمل".

تصريح ناري سابق لترامب

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قلل قبل أيام من أهمية مشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الرقمية الأمريكية أنه "لا يكترث" بحضورهم من عدمه.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان إيران اللعب في كأس العالم بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل والضربات الصاروخية الانتقامية، قال ترمب "أنا لا أهتم حقا. أعتقد أن إيران دولة مهزومة للغاية. إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة".

وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز بمشاركة 48 فريقا.

وأوقعت القرعة، التي أجريت في ديسمبر كانون الأول، إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة إذ ستلعب مباراتين في لوس انجليس وواحدة في سياتل.

وإذا انسحبت إيران رسميا من البطولة، وهو ما لم يحدث بعد، فستكون هذه المرة الأولى من نوعها في العصر الحديث، وسيصبح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أمام مهمة عاجلة لاختيار بديل.