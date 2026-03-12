الكتلة العضلية.. السر الخفي لتفوق نجوم كرة القدم الحديثة

لم تعد كرة القدم الحديثة كما كانت قبل عقود. فإيقاع اللعبة أصبح أسرع، والمساحات أصبحت أضيق، والالتحامات البدنية أكثر شراسة. في هذا السياق المتغير، لم يعد التفوق يعتمد على المهارة الفنية وحدها، بل أصبح مزيجا دقيقا من التقنية، والذكاء التكتيكي، والجاهزية البدنية المتقدمة.

يرى الدكتور جمال تقيق، خبير التربية البدنية والرياضية بجامعة ورقلة في الجزائر، أن من بين العوامل البدنية التي برزت بقوة في السنوات الأخيرة، تكتسب الكتلة العضلية الوظيفية أهمية كبيرة كأحد المفاتيح الأساسية لأداء اللاعب في كرة القدم الحديثة.

فاللاعب المعاصر مطالب بأن يوازن بين السرعة والانفجار العضلي والقدرة على التحمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خفة الحركة ومرونة الجسم، ما يجعله قادرًا على مجابهة متطلبات المباريات المتسارعة والتحديات البدنية المتنوعة.

ما المقصود بالكتلة العضلية؟

الكتلة العضلية هي الجزء من وزن الجسم الذي يتكون من الأنسجة العضلية القادرة على الانقباض وإنتاج القوة. وتشمل هذه الكتلة عضلات الأطراف السفلية والعلوية إضافة إلى عضلات الجذع التي تربط بينهما.

في السياق الرياضي، لا تقاس أهمية الكتلة العضلية بحجمها فقط، بل بقدرتها على إنتاج القوة بسرعة وكفاءة. ولهذا يميز علماء الرياضة بين نوعين من التضخم العضلي:

التضخم الليفي العضلي: وهو زيادة في الألياف المتقلصة داخل العضلة، ويؤدي إلى زيادة القوة والانفجارية.

التضخم الساركوبلازمي: وهو زيادة في سوائل العضلة، ويظهر غالبا لدى لاعبي كمال الأجسام دون زيادة كبيرة في القوة الوظيفية.

ويرى الدكتور جمال أن برامج الإعداد البدني في كرة القدم الحديثة تميل إلى التركيز على التضخم الليفي العضلي أكثر من غيره.

فالمطلوب من لاعب الكرة ليس مجرد عضلات كبيرة، بل عضلات قوية وخفيفة في الوقت نفسه، قادرة على إنتاج طاقة انفجارية دون أن تضيف وزنًا زائدًا قد يؤثر في سرعة اللاعب وخفة حركته داخل الملعب.

إعلان

لذلك تعتمد التدريبات غالبًا على تمارين القوة الوظيفية، والقفزات، والتمارين الانفجارية، إضافة إلى الأوزان المتوسطة مع سرعة الأداء، بما يضمن تحقيق القوة دون التضحية بالرشاقة والسرعة.

العضلات الأكثر استخداما في كرة القدم

تُعد كرة القدم من الرياضات التي تشغّل معظم عضلات الجسم بشكل متكامل، إذ تجمع بين الجري المستمر، والتسارع المفاجئ، والتوقف السريع، والقفز، والتسديد.

ومع أن اللاعب يستخدم جسمه بالكامل أثناء المباراة، فإن عضلات الجزء السفلي تبقى الأكثر نشاطًا وتأثيرًا في الأداء، لأنها المسؤولة مباشرة عن الحركة والقوة والانطلاق ويمكن إبرازها في التالي:

عضلات الفخذ الأمامية (Quadriceps)

أوتار الركبة (Hamstrings)

عضلات الساق

عضلات الأرداف

لكن في الوقت نفسه، يلعب الجذع (Core) دورا أساسيا في تثبيت الجسم أثناء الجري والتسديد والتغييرات السريعة في الاتجاه.

ويؤكد خبراء الإعداد البدني أن التوازن العضلي بين هذه المجموعات يعد عاملًا حاسمًا في الوقاية من الإصابات.

فعندما تكون إحدى المجموعات العضلية أقوى بكثير من الأخرى، قد يزداد الضغط على المفاصل والأوتار، ما يرفع خطر التعرض للإصابات، خاصة في الركبة أو أوتار الركبة.

ولهذا السبب تعتمد برامج التدريب الحديثة على تطوير القوة والمرونة والتوازن العضلي في آن واحد، لضمان أداء بدني متكامل وتقليل احتمالات الغياب عن الملاعب بسبب الإصابات.

التسارع والانفجار العضلي.. بداية التفوق

أوضح الدكتور تقيق أن كرة القدم الحديثة تتسم بوتيرة عالية وسرعة تنفيذ هجمات مرتدة، حيث يمكن أن تحسم المباراة أو الهجمة في ثوانٍ قليلة، وغالبًا تكون هذه الثواني الأولى من الجري هي الفاصل بين النجاح والفشل.

فاللاعب الذي يتمتع بقدرة عالية على الانطلاق بسرعة من الثبات يملك أفضلية واضحة على خصمه، سواء كان ذلك في اللحاق بالكرة، أو الانقضاض على فرصة هجومية، أو قطع تمريرة حاسمة.

أمثلة واقعية:

إيرلينغ هالاند يعد مثالا واضحا على اللاعب الذي يجمع بين الكتلة العضلية المتفجرة والسرعة، ففي سباقاته القصيرة نحو المرمى يظهر تفوقا جسديا واضحا حتى ضد مدافعين أقوى بدنيا لكنهم أبطأ في التسارع.

كذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من تقدمه في العمر مقارنة بزملائه، ما زال يستفيد من كتلته العضلية القوية في تحقيق انفجارات عالية في السرعة والانطلاقات المفاجئة.

تلعب عضلات الأطراف السفلية، خاصة عضلات الأرداف والفخذ الأمامية، الدور الأكبر في توليد القوة اللازمة للتسارع. هذه العضلات تدفع الأرض بقوة كبيرة فيما يعرف علميا بقوة رد فعل الأرض، وهي القوة التي تدفع الجسم للأمام في أولى خطوات الجري.

فكلما كانت هذه العضلات أقوى وأكثر قدرة على الانقباض السريع، زادت قدرة اللاعب على الانطلاق والتفوق في الصراعات على الكرة.

أداما تراوري.. هل كثرة العضلات تجعل اللاعب بطيئاً؟

يقول الدكتور جمال تقيق إن الإجابة العلمية على هذا السؤال هي: نعم، شرط أن تكون الكتلة العضلية من النوع الصحيح.

فإذا كانت الزيادة ناتجة عن التضخم الساركوبلازمي، أي زيادة حجم العضلة عبر السوائل كما يحدث عادة لدى لاعبي كمال الأجسام، فإن وزن العضلة يزداد دون أن تتحسن القوة النسبية كثيرًا.

إعلان

لهذا بات اللجوء والتركيز على التدريب على التضخم الليفي العضلي، أي زيادة عدد الألياف العضلية القادرة على الانقباض بسرعة، فهذا النوع من التضخم يمنح اللاعب قوة نسبية أكبر مقارنة بوزن جسمه، فيصبح قادرًا على التحرك بسرعة والانفجار العضلي دون أن يفقد خفة الحركة، حتى مع زيادة حجم العضلات.

ويؤكد الدكتور جمال أن حجم العضلة ليس وحده هو المهم، بل نوعيتها وطبيعة الألياف العضلية، فالتركيز على الألياف القوية والسريعة هو ما يجعل اللاعب أخف وأسرع وأكثر فعالية على أرض الملعب.

كمثال على ذلك لجأ نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لمنع مهاجمه الإسباني أداما تراوري من رفع الأثقال. هذا القرار لم يكن عقابًا، بل استراتيجية للحفاظ على أحد أهم أصوله: سرعته وانفجاره العضلي. زيادة العضلات أكثر من اللازم قد تقلل سرعته وتؤثر على مرونته، ما ينعكس على الأداء داخل المباريات.

بدلاً من التركيز على زيادة الكتلة العضلية بلا ضابط، يركز النادي على تمارين الوقاية من الإصابات وتحسين التوازن العضلي والقدرة على التحمل، بما يتوافق مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز. كل لاعب يحصل على برنامج بدني مخصص يعتمد على نقاط القوة والضعف الفردية، وليس خطة عامة لكل اللاعبين.

في كرة القدم الحديثة، لا يكفي أن يكون اللاعب أقوى فحسب؛ بل يجب أن تكون عضلاته وظيفية، تجمع بين القوة والسرعة والمرونة، لتشكل عامل تفوق حقيقي على أرض الملعب.

مركز التوازن في الصراعات البدنية

رغم أن الالتحامات في كرة القدم تبدو وكأنها تعتمد على الكتفين والجزء العلوي من الجسم فقط، فإن السر الحقيقي يكمن في قوة الجذع. في علم الميكانيكا الحيوية، يُعتبر الجذع بمثابة جسر نقل القوة داخل الجسم. عندما يحدث احتكاك بين لاعبين، تنتقل القوة من القدمين عبر الجذع وصولاً إلى نقطة التماس مع الخصم.

في مباريات الدوري الإنجليزي، التي تعتمد على القوة البدنية غالبًا ما يفوز بالكرة تحت الضغط الجسدي لاعب أكثر اتزانًا بفضل قوة جذعه.

فلاعب مثل أداما تراوري، رغم بنائه العضلي الكبير، ليس بطيئًا. ففي تحليلات الأداء البدني يُعد تراوري مثالًا على لاعب يستخدم كتلته العضلية بشكل وظيفي سواء في الانطلاقات أو في التفوق في المواجهات الثنائية.

اللاعب الذي يمتلك عضلات قوية في البطن وأسفل الظهر يتمتع بتوازن أكبر وقدرة أعلى على مقاومة الدفع الجسدي، وهو ما يسمح له بحماية الكرة والحفاظ على مساره أثناء الجري.

من العضلة إلى الحركة: ميكانيكا القوة في كرة القدم

تعتمد الحركات الانفجارية في كرة القدم على ظاهرة فسيولوجية تُعرف باسم الدورة المطاطية للتمدد والانقباض. تعمل العضلات في هذه الحالة مثل "سلك نابض مرن"؛ إذ تتمدد أولاً لتخزن طاقة ميكانيكية، ثم تنقبض بسرعة مطلقة هذه الطاقة في شكل قوة حركية.

هذه الآلية تظهر بوضوح في عدة مواقف حقيقية في المباريات:

الانطلاقات السريعة

عندما ينطلق كيليان مبابي من منتصف الملعب لمراوغة الدفاع، تعمل عضلات الفخذ والأرداف كنابض: أولاً تتمدد أثناء انحناء الجسم لتحضير الانطلاق، ثم تنقبض بسرعة لتدفعه إلى الأمام، ما يتيح له الوصول للكرة قبل المدافعين.

القفز للكرات الهوائية

عند مواجهة فيكتور أوسيمين للمدافعين في الهواء، يقوم بحركة قفز قوية. عضلات الفخذ والركبة تمتد أثناء الانحناء، وتخزن طاقة مطاطية، ثم تنقبض بسرعة عند دفع الأرض، مما يسمح له بالتفوق على المنافسين للكرة الهوائية سواء للتسديد أو الدفاع.

تحليل إحصائي لحالات التسارع والسرعة في المباريات

في كرة القدم الحديثة، لا تُقاس السرعة بقيمة مجردة، بل يُنظر إليها من منظارين مهمين:

أقصى سرعة يمكن للاعب تحقيقها في المباراة معدل التسارع والانطلاق من الثبات

بحسب أحدث البيانات المعتمدة من أطقم قياس الأداء (جي بي إس (GPS) + التحليل البصري):

إعلان

اللاعب أداما ديالو حقق سرعة قصوى 42.1 كم/ساعة في مباراة بدوري أبطال أوروبا موسم 2025–2026، وتبين الإحصاءات أنه يقفز من 3.2 كم/ساعة إلى 42.1 كم/ساعة خلال 1.42 ثانية فقط (قياس حقيقي معتمد من عدة أجهزة) -وهذه أرقام تعبر عن قدرة عضلية وظيفية استثنائية في التسارع والانفجار-.

في موسمي الدوريات الأوروبية 2025–2026، حقق كيليان مبابي سرعات تتجاوز 41.8 كم/ساعة في مباريات حاسمة، ما يدل على تضافر السرعة العضلية والجاهزية العصبية لتحقيق التفوق على المدافعين في اللحظات الحرجة.

ومع أن ليس كل اللاعبين يصلون إلى هذه الأرقام القياسية، فإن البيانات الموسمية للمحترفين في الدوريات الأوروبية تُظهر أن السرعات القصوى في مباريات الدوري تتراوح عادة بين 35 إلى 38 كم/ساعة، وهو ما يزيد من تأثير الانطلاق العضلي في المواقف الحاسمة داخل المباراة.

الكتلة العضلية والوقاية من الإصابات

إلى جانب دورها الكبير في تحسين الأداء البدني، تلعب الكتلة العضلية المتوازنة دورًا حاسمًا في الوقاية من الإصابات لدى لاعبي كرة القدم.

فالعضلات لا تعمل فقط لتوليد القوة والسرعة، بل تقوم أيضًا بدور ممتص للصدمات، ما يقلل من الضغط المباشر على المفاصل والأربطة أثناء الحركات العنيفة والمفاجئة.

وبخصوص ذلك يقول الدكتور جمال تقيق أن العضلات القوية والمتناسقة بين مجموعات مختلفة، خاصة التوازن بين عضلات الفخذ الأمامية وأوتار الركبة الخلفية، تعتبر عنصرًا أساسيًا لمنع تمزق الأربطة.

فعندما تكون هذه العضلات قوية ومتوازنة، فإنها تؤمن حماية فعالة للمفاصل أثناء المواقف الأكثر خطورة في الملعب مثل التوقف المفاجئ أو تغيير الاتجاه الحاد، مما يحمي الركبة والكاحل من الالتواء.

ويستدل الدكتور جمال على هذه النقطة بمثال حقيقي من كرة القدم الحديثة، وهو تكتيك يعتمد عليه مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك.

فعندما يقرر المدافع الهولندي مطاردة مهاجم الخصم، تتحمل عضلات الفخذ الخلفية وعضلات الأرداف الجزء الأكبر من القوة الناتجة عن التوقف المفاجئ أو التغير السريع في الاتجاه الذي قد يقوم به المهاجم، ما يقلل الضغط على مفاصل الركبة والكاحل ويقلل من خطر الإصابة.

الهبوط بعد القفز

عند القفز للفوز بالكرة الهوائية، كما يفعل إرلينغ هالاند في منطقة الجزاء، تساعد عضلات الفخذ والساق على امتصاص صدمة الهبوط، ما يقلل الضغط على الركبتين والكاحلين ويقي من الإصابات الشائعة عند الهبوط العنيف.

كما أن التوازن بين عضلات الفخذ الأمامية والخلفية يعد عاملاً حاسماً في تقليل خطر التمزقات العضلية، والتي تُعد من أكثر إصابات كرة القدم شيوعاً. اللاعب الذي يوازن بين هذه العضلات يكون أكثر قدرة على تنفيذ الحركات الانفجارية بأمان ويقلل خطر الإصابات أثناء المباريات.

لماذا أصبحت كرة القدم أسرع اليوم؟

أحد أبرز ملامح كرة القدم الحديثة هو ارتفاع سرعة اللعب بشكل ملحوظ. ويعود ذلك إلى التطور الكبير في برامج الإعداد البدني، التي ركزت على تطوير القدرة الانفجارية لدى اللاعبين.

القدرة الانفجارية تعني القدرة على إنتاج أقصى قوة ممكنة في أقل زمن ممكن. ومع تطور التدريب الرياضي، أصبح اللاعبون يمتلكون أليافا عضلية سريعة الانقباض أكثر كفاءة، ما يسمح لهم بالوصول إلى سرعات عالية تتجاوز 35 كيلومترا في الساعة خلال المباريات.

ألفونس ديفيز

الظهير الكندي في صفوف بايرن ميونيخ، يُعد مثالًا بارزًا للاعب كرة القدم الحديث الذي يعتمد على السرعة والانفجار العضلي كأداة حاسمة في الملعب.

تشتهر حركاته السريعة على الأجنحة بقدرته على قطع مسافات طويلة في ثوانٍ قليلة، سواء عند الانطلاق للهجوم أو العودة بسرعة للدفاع، ما يجعله لاعبًا مزدوج الأدوار فعليًا.

في كرة القدم الحديثة، لم تعد الكتلة العضلية مجرد عنصر جمالي في البنية الجسدية للاعب، بل أصبحت ركيزة أساسية للأداء البدني المتفوق.

اللاعب الذي يمتلك كتلة عضلية وظيفية متوازنة يستطيع أن يجمع بين القوة والسرعة والتوازن، وأن يتفوق في الالتحامات البدنية دون أن يفقد خفة الحركة.

ولهذا يمكن القول إن معادلة النجاح البدني في كرة القدم أصبحت واضحة، فكلما زادت القوة العضلية مقارنة بوزن الجسم، ازدادت قدرة اللاعب على التسارع والتفوق داخل الملعب.