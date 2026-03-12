يحيى الشهري.. ملك الدوري السعودي في زمن رونالدو وبنزيمة

في الوقت الذي أعاد فيه الدوري السعودي تشكيل خارطته الكروية باستقطاب ألمع نجوم العالم، وفي ظل ثورة "روشن" التي لم تترك مكاناً إلا للأقوى، وقف يحيى الشهري شامخاً ليكتب فصلاً استثنائياً في تاريخ الاحتراف السعودي، معلناً نفسه اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري.

أصبح لاعب نادي الرياض أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 345 مباراة بعد دخوله بديلاً عند الدقيقة 72 في مواجهة نادي الرياض ونادي ضمك والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الـ25.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يسجل أعلى حضور جماهيري

ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يسجل أعلى حضور جماهيري list 2 of 2 بسبب خطأ إداري.. إيقاف حكم سعودي لنهاية الموسم end of list

وتجاوز الشهري الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب نادي الفتح السابق محمد الفهيد والذي ظهر في 344 مباراة في مسيرته الكروية.

صمود في وجه "تسونامي" النجوم

لم يكن وصول الشهري لهذا الرقم مجرد مسألة وقت، بل كان معركة "إثبات وجود".

فمنذ انطلاق مسيرته مع الاتفاق عام 2009، عاصر الشهري تحولات جذرية في نظام الاحتراف؛ من زيادة عدد الأجانب تدريجياً وصولاً إلى 8 و10 لاعبين، ومع ذلك، حافظ "الشهري" على مكانه في المستطيل الأخضر، متنقلاً بين الأندية بمرونة تكتيكية قل نظيرها.

الفلسفة وراء الاستمرارية

بينما اعتزل أبناء جيله أو تراجعوا لمقاعد البدلاء، ظل الشهري متمسكاً ببريقه. لم تزحه الأسماء الرنانة التي ملأت خطوط الوسط في الأندية التي لعب لها، بل كان "الجوكر" الذي يفرض نفسه بذكاء التحرك ودقة التمرير، مُثبتاً أن الموهبة السعودية قادرة على التعايش والمنافسة مهما بلغت قوة الوافدين الجدد.

أرقام تتحدث عن "نفس طويل"

عاصر حقبتين: بدأ في عصر الهواية المنظمة وانتهى في عصر الاحتراف العالمي.

ثورة الأجانب: بدأ الشهري حين كان يُسمح بـ 3 أجانب فقط، واستمر حتى عصر الـ 10 أجانب، دون أن يفقد مكانه أو بريقه.

العالمية: في الوقت الذي استقطب فيه الدوري أسماءً رنانة من صفوة نجوم العالم (كريستيانو رونالدو، رياض محرز، كريم بنزيمة)، أثبت الشهري أن "الجودة المحلية" قادرة على التنافس والبقاء في أصعب الظروف التنافسية.

ثبات المستوى: لم يغب عن خارطة المشاركات الأساسية رغم تعاقب المدربين والمدارس الكروية.

المرونة: تأقلم مع أدوار مختلفة، من صانع ألعاب كلاسيكي إلى لاعب خبرة يتحكم بريتم المباراة.

محطات في مسيرة "الشهري":

خاض الشهري (35 عاماً) رحلة كروية طويلة بدأت منذ بزوغ فجره مع الاتفاق، ثم انتقاله القياسي إلى النصر في 2013 (الصفقة الأغلى للاعب سعودي حينها)، وصولاً إلى محطتي الرائد والرياض.

أبرز الأرقام في مسيرته

الأكثر صناعة للأهداف: ظل لسنوات طويلة يتربع على عرش "أسياد التمريرات الحاسمة" قبل أن يقترب منه نجوم الجيل الحالي.

تنوع المشاركة: مثّل 4 أندية مختلفة في دوري المحترفين بفاعلية واستمرارية نادرة.

الألقاب: حقق لقب الدوري السعودي 3 مرات مع نادي النصر، بالإضافة إلى بطولات السوبر وكأس ولي العهد.