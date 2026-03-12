السد القطري: مانشيني غادر بالاتفاق.. ولهذه الأسباب تعذرت عودته

أعلن نادي السد حامل لقب دوري المحترفين القطري لكرة القدم اليوم الخميس أن مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني لم يتمكن من العودة إلى البلاد في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعدما غادر بناء على "تنسيق مسبق".

وقال السد في بيان على مواقع التواصل إن المدرب الإيطالي غادر "لظرف طبي عائلي" بعد اتفاق مسبق بين الطرفين للسفر في وقت سابق هذا الشهر بعد مواجهة الهلال السعودي في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال والتي تأجلت لأجل غير مسمى.

وأضاف "ولكن بسبب ظروف الطيران لم تتسن الفرصة حتى اليوم للعودة وبناء عليه سيقود الفريق غدا أمام أم صلال سيرخيو أليغري على أن يستمر التنسيق لعودة المدرب في أقرب فرصة متاحة".

وتستأنف منافسات دوري الأضواء القطري اليوم الخميس بعدما توقفت جميع المسابقات الرياضية في قطر في الأول مارس/آذار.

ويتصدر السد الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الغرافة ثاني الترتيب.