رياضة|بطولات عربية|قطر

السد القطري: مانشيني غادر بالاتفاق.. ولهذه الأسباب تعذرت عودته

روبيرتو مانشيني مدرب السد القطري خلال مؤتمر صحفي سابق (مواقع تواصل اجتماعي)
Published On 12/3/2026

حفظ

أعلن نادي السد حامل لقب دوري المحترفين القطري لكرة القدم اليوم الخميس أن مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني لم يتمكن من العودة إلى البلاد في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعدما غادر بناء على "تنسيق مسبق".

وقال السد في بيان على مواقع التواصل إن المدرب الإيطالي غادر "لظرف طبي عائلي" بعد اتفاق مسبق بين الطرفين للسفر في وقت سابق هذا الشهر بعد مواجهة الهلال السعودي في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال والتي تأجلت لأجل غير مسمى.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف "ولكن بسبب ظروف الطيران لم تتسن الفرصة حتى اليوم للعودة وبناء عليه سيقود الفريق غدا أمام أم صلال سيرخيو أليغري على أن يستمر التنسيق لعودة المدرب في أقرب فرصة متاحة".

وتستأنف منافسات دوري الأضواء القطري اليوم الخميس بعدما توقفت جميع المسابقات الرياضية في قطر في الأول مارس/آذار.

ويتصدر السد الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الغرافة ثاني الترتيب.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان