كيف تسبب تشابه أسماء الملاعب في أغرب ورطة لمشجع برشلوني؟

في واقعة طريفة، أخطأ أحد مشجعي برشلونة الإسباني في العنوان، فذهب إلى ملعب سانت جيمس بارك الخطأ وشاهد مباراة إكستر سيتي ولينكولن سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على بعد 550 كم من مباراة نيوكاسل وبرشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.

ونشر نادي إكستر سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، القصة التي مزجت بين الطرافة والغرابة عبر حساباته في مواقع التواصل.

فقبل انطلاق مباراته على أرضه أمام لينكولن سيتي مساء الثلاثاء عند الساعة 8:45، وصل إلى بوابات الملعب مشجّع لبرشلونة يحمل تذكرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، التي كانت ستبدأ في التاسعة مساء.

الموقف كان مثيرا للدهشة، لأن المسافة بين مدينة إكستر في مقاطعة ديفون ومدينة نيوكاسل أبون تاين تُعد من الأطول داخل إنجلترا، إذ تبلغ نحو 550 كيلومترا، ما جعل وصوله إلى المباراة التي قصدها أصلا مستحيلا في ذلك الوقت.

ما الذي حدث؟

المسؤول عن تجربة الجماهير في نادي إكستر، روى القصة قائلا إن أحد المتطوعين أخبر الإدارة بأن شابا وصل إلى البوابات وهو يتوقع مشاهدة برشلونة أمام نيوكاسل، لكنه وقف عند مدخل المدرج في ملعب إكستر.

وأضاف: "لم يكن يتحدث الإنجليزية جيدا، لكننا فهمنا أنه جاء من لندن. يبدو أنه كتب في هاتفه سانت جيمس فقط واتبع الإرشادات".

ورغم خجله وحزنه، لم يغادر المشجع خالي الوفاض؛ فقد منحه موظفو النادي تذكرة لحضور المباراة المحلية.

وبالمصادفة كانت مباراة جيدة أيضا، إذ فاز لينكولن المتصدر بنتيجة 0-1 على إكستر صاحب المركز السادس عشر، بهدف دون رد.